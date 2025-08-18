Dieser Favorit fliegt kurz vor "Villa der Versuchung"-Finale

Die Reise von Jimi Blue Ochsenknecht (33) bei Villa der Versuchung endete kurz vor dem Finale mit einem überraschenden Rauswurf. Nachdem die verbleibenden Stars in einer Abstimmung festlegen sollten, wer die Show verlassen muss, fiel die Entscheidung mit fünf zu zwei Stimmen auf den Schauspieler und Sänger. Er selbst hatte sich zuvor enthalten, da er bewusst niemanden wählen wollte. Jimi verabschiedete sich mit Tränen in den Augen von seinen Mitstreitern, betonte jedoch, dass er die Entscheidung verstehe und sich trotz allem freue, Teil der Show gewesen zu sein.

Vor allem seine Abschiedsrede rührte die Anwesenden. Jimi erklärte, dass er den Sieg besonders Sara Kulka (35) und Jasmin Herren (46) gönnt. "Sara und Jasmin haben es viel nötiger und viel mehr verdient als ich", sagte er. Jimi hofft, dass Sara so besser für ihre Kinder da sein kann und Jasmin eine Möglichkeit bekommt, ihre Schulden hinter sich zu lassen. Auch die anderen Kandidaten waren von seinem Abgang sichtlich betroffen. Sara dankte Jimi mit den Worten: "Jimi hat sehr dazu beigetragen, dass ich glaube, dass es auch nette Männer gibt." Raúl Richter (38), mit dem Jimi eine enge Bindung aufgebaut hatte, verabschiedete ihn mit einer innigen Umarmung und betonte das gegenseitige Vertrauen der beiden.

Für Jimi, der während der Show einige Kilos abgenommen hat, endete das Abenteuer "Villa der Versuchung" zwar vorzeitig, dennoch hinterließ er bei seinen Konkurrenten einen bleibenden Eindruck. Er zeigte in der Show nicht nur seine spielerische Seite, sondern auch echte Gefühle. Jimis Mitbewohner lobten ihn für seine Offenheit und seinen warmherzigen Umgang. "Ich habe euch lieb, ich habe mich sehr gefreut, euch alle kennenzulernen", verabschiedete er sich schließlich unter Tränen.

Anzeige Anzeige

Joyn/Michael de Boer Verona Pooth, neue Moderatorin von "Villa der Versuchung"

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Jimi Blue Ochsenknecht, März 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Jimi Blue Ochsenknecht, Juli 2024