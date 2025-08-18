Model Sara Kulka ist durch eine Vergewaltigung entstanden

In der aktuellen Folge der Reality-TV-Sendung Villa der Versuchung überraschte Sara Kulka (35) ihre Mitstreiter mit einer erschütternden Geschichte aus ihrer Vergangenheit. Die frühere GNTM-Teilnehmerin erzählte, dass ihre Mutter nach einer Vergewaltigung schwanger wurde – damals war sie 17 Jahre alt, als Sara geboren wurde. "Meine Mutter konnte mich nicht lieben, weil ich durch eine Vergewaltigung entstanden bin", erklärte sie. Die ersten Jahre ihres Lebens verbrachte sie bei ihrer Großmutter in Polen – die Verbindung zu ihrer Mutter blieb distanziert. "Ich bin immer alleine gewesen, meine Mutter war nie da. Sie war sehr jung und wollte ihr Leben genießen", berichtete Sara den anderen Kandidaten.

Die schmerzhafte Kindheit hinterließ tiefe Spuren bei Sara. In ihrer Jugend begann sie, Drogen zu nehmen. Bereits mit 15 Jahren war sie abhängig von Substanzen wie Speed und Koks. Mit 17 Jahren arbeitete sie als Stripperin – ein Wendepunkt in ihrem Leben. "Ab da ging es bergauf", erinnerte sich die Medienpersönlichkeit. Heute blickt sie auf ihre damalige Zeit mit einem Gefühl von Überwindung zurück. Halt und Stabilität fand sie durch den Vater ihrer beiden Kinder. "Er hat mir geholfen, aus der Dunkelheit zu kommen", verriet sie weiter. Doch das wahre Glück kam erst durch die Geburt ihrer Kinder: "Sie haben mich gelehrt, was bedingungslose Liebe ist. Ohne sie wäre ich heute nicht mehr am Leben."

Im TV-Format "Villa der Versuchung" fand Sara nicht nur Trost, sondern auch Zuspruch und Verständnis. Ihre Mitstreiterinnen Jasmin Herren (46) und Patricia Blanco (53) reagierten mit Mitgefühl. "Du bist so stark!", ermutigten sie sofort. Die Frauen boten Sara nicht nur Worte der Unterstützung, sondern nahmen sie in den Arm, was sie als tief bewegend empfand. "Solche Gespräche verbinden enorm. Das werde ich nie vergessen", meinte Jasmin, die sich vorab ebenfalls zu ihrer schweren Kindheit sowie dem Verhältnis zu ihrer Tochter öffnete.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Februar 2022

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren zwei Kindern

