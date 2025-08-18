Kann sich Anne Wünsche Liebes-Comeback mit Karim vorstellen?

Anne Wünsche (33) muss derzeit ihre Trennung von Karim El Kammouchi (36) verarbeiten. Gemeinsam mit ihm und ihren Kindern verbringt sie momentan Zeit in Barcelona, doch die Sonne Spaniens kann den Herzschmerz der Influencerin offenbar nicht vertreiben: Ihre Entscheidung, die Beziehung zu beenden, macht ihr schwer zu schaffen. Doch ganz möchte Anne die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback nicht aufgeben. "Wenn Liebe im Spiel ist, hat man immer Hoffnung – zumindest ist es bei mir so", erklärt sie exklusiv gegenüber Promiflash und ergänzt: "Aber so wie es war, geht es nicht mehr weiter für mich."

Das Erotikmodel teilte die Nachricht über das Liebes-Aus gestern mit seinen Fans. In einem Instagram-Video, das sie als "Update der Woche" bezeichnete, verkündete sie überraschend: "Ich bin wieder Single! Zusammen nach Barcelona – getrennt zurück." Außerdem betonte Anne, sich vorerst zurückziehen zu wollen. "Bin jetzt erstmal offline", fügte sie hinzu und setzte ein gebrochenes Herz als Emoji unter ihren Beitrag. Kurz darauf verschwand ihr Profil tatsächlich von dem sozialen Netzwerk. In einer späteren Pressemitteilung stellte die 33-Jährige jedoch klar, dass die Deaktivierung nicht auf ihr eigenes Handeln zurückzuführen war.

Anne schien zunächst keine weiteren Details zu ihrer Trennung preisgeben zu wollen. Doch bevor ihr Social-Media-Account gesperrt wurde, ging sie auf einige Gerüchte ein: Einige Nutzer waren davon ausgegangen, dass das Liebes-Aus mit ihrem Job in der Erotikbranche zusammenhängt. Doch das entsprach nicht der Wahrheit. "Nein, leider ist die Trennung wahr und nicht er hat sich wegen meines Erotik-Contents von mir getrennt, sondern ich habe diese Beziehung aus privaten Gründen beendet", betonte die dreifache Mutter und fügte hinzu: "Diese Entscheidung war oder ist mehr als hart, vor allem weil wir noch gemeinsam in Barcelona sind."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Familie, August 2024

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi