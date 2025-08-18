Neuer Job: Antonia Hemmer moderiert eine TikTok-Datingshow

Antonia Hemmer (25) wagt etwas Neues: Die Make Love, Fake Love-Bekanntheit ist bald als Moderatorin in einer Social-Media-Datingshow von dem TikToker Bennet Behnke zu sehen. Das gibt Bennet nun in einem gemeinsamen Video auf TikTok bekannt, welches Antonia direkt freudig kommentiert: "Ah, ich freue mich so!" Das Reality-Format, welches den Namen "Villa with Bennetfits" trägt, ist ein Novum und soll bald auf dem Account des 24-Jährigen ausgestrahlt werden. Mit Antonia hat er sich dafür nun einen echten Realitystar mit ins Team geholt.

Bennet hatte die Idee der Show schon vor einigen Monaten seinen Followern vorgeschlagen: Er beschrieb das Konzept als "nicht-trashige Realityshow", angelehnt an Love Island, die auf seinen Social-Media-Kanälen stattfinden wird. Dem Hamburger folgen auf TikTok knapp 400.000 Menschen, mit seinen Videos rund um die Themen Liebe, Dating und das Erwachsenwerden erreicht er aber nicht selten ein Millionenpublikum. Nun hat Bennet die "Villa with Bennetfits" tatsächlich in die Tat umgesetzt – gemeinsam mit einem neunköpfigen Produktionsteam wird aktuell auf der griechischen Insel Korfu gedreht.

Auch für Antonia birgt das Projekt eine neue Herausforderung. Die Fürtherin wurde 2020 durch Bauer sucht Frau und ihre Beziehung zu Patrick Romer (29) bekannt. Mit diesem besuchte sie auch #CoupleChallenge und Das Sommerhaus der Stars, wo sie sich den Titel "Das Promipaar 2022" verdiente – bevor ihre Beziehung kurz darauf zerbrach. Nun versucht sie sich zum ersten Mal als Moderatorin.

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / bennetbehnke Bennet Behnke, TikToker

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Januar 2025