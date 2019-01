Von der Bühne in den Knast! Der Sänger Jake Benson machte mit seiner Teilnahme an der britischen Version von The Voice auf sich aufmerksam. Seine gefühlvolle Interpretation von Julia Michaels (25)' Hit "Issues" ließ die Coaches Jennifer Hudson (37), Tom Jones (78) und Olly Murs (34) in der letzten Staffel der Show begeistert umdrehen. Nun sorgt der Muskelmann allerdings für negative Schlagzeilen: Jake wurde für schuldig befunden, seine Ex-Freundin Sophie Lynch gewürgt zu haben!

Wie The Sun berichtete, trennte sich die 27-Jährige nach einem Jahr Beziehung von dem singenden Zimmermann. Der schien das Liebes-Aus allerdings nicht gut zu verkraften: Nach Sophies eigener Aussage habe er ihren Hals gegriffen und diesen fest mit seinen Händen umklammert – so kräftig, dass das Opfer rote Druckstellen bekam und kaum atmen konnte. "Jake ist nicht so, wie er auf dem Bildschirm herüberkommt. Er ist manipulativ und Not leidend", beteuerte seine Ex-Flamme nach der Anhörung.

Trotz des Urteils bleibt der TV-Kandidat bei seiner Version, dass er unschuldig sei. "Das ist ein falscher Vorwurf und im Moment überlege ich, was ich in meiner Situation als Nächstes mache", entgegnete Jake gegenüber dem Magazin. In der kommenden Woche soll das Strafmaß verkündet werden.

