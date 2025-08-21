Sylvester Stallone schwärmt von seinem neuen Heim

Sylvester Stallone (79) und seine Frau Jennifer Flavin (57) fühlen sich in ihrer neuen Heimat Florida sichtlich wohl. Nach fast drei Jahrzehnten Ehe haben der Schauspieler und das ehemalige Model ein charmantes Anwesen in Palm Beach bezogen. Die Entscheidung, Los Angeles zu verlassen, traf das Paar während der Dreharbeiten zu ihrer Reality-Serie "The Family Stallone", die den Umzug Anfang 2024 dokumentierte. "Es war einfach an der Zeit, Kalifornien hinter uns zu lassen", erklärte der 79-Jährige seinen drei Töchtern Sophia, Sistine (27) und Scarlet (23) bei einem Familienessen. Das neue Zuhause wurde 2014 erbaut und war für die Stallones sofort ein Ort, der Wärme und Geborgenheit versprach.

Gemeinsam mit dem renommierten Designer Martyn Lawrence Bullard verwandelten Sylvester und Jennifer das Anwesen in ein echtes Wohlfühlparadies. Kunstwerke zieren die Wände und Flure – Letztere wurden vom "Rocky"-Star sogar zu einer persönlichen Galerie umfunktioniert, in der die Werke regelmäßig ausgetauscht werden, um neue Eindrücke zu schaffen. Ein Highlight des Hauses ist der Kinosaal, der zugleich eine Hommage an Stallones beeindruckende Filmkarriere darstellt. Hier werden Erinnerungsstücke wie das legendäre Messer aus "Rambo" oder der Bademantel aus "Rocky" ausgestellt. Ergänzt wird das Anwesen durch einen Pool, eine hauseigene Fitness-Oase und sogar einen privaten Strandzugang.

Für Jennifer jedoch bleibt das Wichtigste, dass das neue Haus ein Ort für die Familie ist. Mit insgesamt fünf Kindern aus Sylvesters Leben und mehreren Haustieren hat sie längst gelernt, dass materielle Güter austauschbar sind. "Nichts, was wir besitzen, ist kostbar – unsere Familie ist es", betonte sie in einem Interview mit US Weekly. Die neue Heimat in Florida soll genau diesen Gedanken widerspiegeln. Sylvester selbst zeigte sich begeistert: "Ein Zuhause ist mehr als ein Gebäude – es muss das Herz berühren." Und genau dies scheint ihre neue Villa in Palm Beach für sie zu leisten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone, Premiere von "Tulsa King" 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer und Sylvester Stallone, amfAR-Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler