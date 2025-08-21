Haben Yeliz Koc und Jannik die Partynacht etwa inszeniert?

In einem Berliner Klub wurden Jannik Kontalis (29) und Bill Kaulitz (35) vergangene Woche in auffällig vertrauter Stimmung beobachtet. Die Kombination aus dem Reality-TV-Star und dem Tokio Hotel-Frontmann ließ die Gerüchteküche brodeln. Besonders bemerkenswert dabei: Jonathan Steinig (29), der Veranstalter der Party, meldete sich jetzt auf Instagram zu Wort und erhob schwerwiegende Vorwürfe. Die Begegnung könnte laut ihm gezielt inszeniert worden sein, möglicherweise mit dem Ziel, Aufmerksamkeit und Profit zu generieren. "Es gehen wohl Gerüchte rum, dass Yeliz und Jannik das alles inszeniert haben. Ich schäme mich, dass ich ihnen den Startschuss gegeben habe", so Jona.

Spannend dabei ist die Verbindung zu Yeliz Koc (31), Janniks Ex-Partnerin, die kürzlich öffentlich über das Thema gesprochen hatte. Die Beziehung der beiden Reality-TV-Stars scheiterte laut Yeliz letztendlich daran, dass Jannik sich zu Männern hingezogen fühlen soll. Für zusätzlichen Zündstoff in der Debatte sorgt die Tatsache, dass Jona auf Social Media andeutete, er fühle sich um seinen Beitrag betrogen: "Meinen Anteil bekomme ich bestimmt auch nicht." Mit seiner Aussage "Das Leben ist unfair" hinterließ er schließlich offene Fragen über die genauen Abläufe hinter dieser Party.

Yeliz Koc zeigte sich öffentlich enttäuscht von der Verbindung zu Jannik und ließ über die sozialen Medien durchblicken, wie verletzt sie sich nach der Beziehung fühlte. Die beiden waren in der Vergangenheit immer wieder Gesprächsthema, nicht nur durch ihre On-off-Beziehung, sondern auch durch dramatische Enthüllungen. Jonas Post bezieht sich auf ein aktuelles TikTok-Video, in dem behauptet wird, dass Jannik und Yeliz sich getroffen haben, um den angeblichen PR-Move zu planen – und es dafür sogar Beweise gebe. Geäußert haben sich die beiden zu den Spekulationen bislang nicht.

IMAGO / Eventflash Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Mai 2023

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Realitystar