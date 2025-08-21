Offiziell Single: Drake Bells Scheidungsantrag ist genehmigt

Drake Bell (39) ist wieder offiziell Single. Ein Gericht in Seminole County, Florida, hat dem Scheidungsantrag des Schauspielers und seiner Frau Janet Von Schmeling zugestimmt. Beide Parteien gelten seit Dienstag rechtlich als unverheiratet, auch wenn die Scheidung damit noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Die Klärung der Vermögensaufteilung sowie Fragen zu Unterhaltsleistungen und dem Sorgerecht für den gemeinsamen vierjährigen Sohn Wyatt stehen laut TMZ noch aus. In den eingereichten Scheidungsunterlagen hatte Drake angegeben, die Ehe sei "unwiederbringlich zerbrochen".

Nach längerem Hin und Her hatte Janet im Jahr 2023 in Los Angeles die Initiative ergriffen und die Scheidung eingereicht. Dabei hatte sie um das alleinige Sorgerecht für Wyatt gebeten, während sie Drake den Zutritt nur als Besucher gestatten wollte. Drake seinerseits hat kürzlich einen Plan vorgeschlagen, der eine feste Zeitregelung für den Umgang mit seinem geliebten Sohn vorsieht. Die endgültigen Entscheidungen hierzu dürften maßgeblich von den weiteren Gesprächen sowie der Bewertung durch das Gericht in Florida abhängen.

Für Drake war diese Ehe die erste, und ihr Ende markiert einen weiteren Wendepunkt im Leben des ehemaligen Kinderstars der Serie "Drake & Josh". Während seiner Ehe mit Janet, die 2019 geschlossen wurde, war er auch als Musiker tätig. In Interviews hatte Drake sich in der Vergangenheit stets zurückhaltend zu seinem Privatleben geäußert, es war jedoch bekannt, dass das gemeinsame Familienleben durch öffentliche und private Herausforderungen geprägt war. Janet hatte sich nach der Trennung im letzten Jahr zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Imago Schauspieler Drake Bell mit Janet Bell und ihrem gemeinsamen Sohn im September 2024

Getty Images Drake Bell, Schauspieler

Getty Images Drake Bell und Josh Peck im April 2003