Schlagerstar Stefan Mross trauert um seine Mama Stefanie

Schlagerstar Stefan Mross (49) muss einen schweren Verlust verkraften: Seine Mutter Stefanie ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Laut der Familie kam ihr Tod überraschend – das berichtet Bild. Die Mutter des Moderators war seit einiger Zeit an Demenz erkrankt und lebte seit Herbst 2024 in einem Pflegeheim. Stefan selbst hat sich zu dem Trauerfall in seiner Familie bislang nicht geäußert.

Der Musiker hatte ein sehr inniges Verhältnis zu seiner Mutter. In seiner ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" grüßte er sie häufig, und sie trat auch mehrfach selbst in der Show auf. Nachdem Stefanie in einem Altersheim untergebracht worden war, gab Stefan sogar ein Update in seiner Show. "Die Mama ist sehr glücklich und es geht ihr dort, wo sie jetzt lebt, auch sehr gut", betonte er nach einem Heimbesuch noch optimistisch – ihr Wohlbefinden habe selbstverständlich immer höchste Priorität.

Ob Stefan seine nächste geplante Live-Sendung am Sonntag moderieren wird, ist aktuell noch unklar. Seit 2005 ist der 49-Jährige mit "Immer wieder sonntags" eine Konstante im deutschen TV. Doch erst kürzlich ereignete sich während einer der Live-Aufzeichnungen ein schrecklicher Zwischenfall: Während der Übertragung aus dem Europa-Park Rust brach eine junge Mutter im Publikum zusammen. Rettungskräfte versuchten, sie zu reanimieren, jedoch verstarb sie noch während der Veranstaltung. Teile des tragischen Geschehens waren in der TV-Ausstrahlung sichtbar, weswegen die Ausgabe vom 6. Juli mittlerweile nicht mehr in der ARD-Mediathek zum Streamen bereitsteht.

ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", September 2024

ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross im September 2024

Getty Images Stefan Mross, Schlagersänger