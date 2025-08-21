Pamela Andersons Garten: So lebt sie abseits von Hollywood

Pamela Anderson (58) hat sich auf Vancouver Island in British Columbia, Kanada, ein idyllisches Refugium geschaffen. Dort lebt die Schauspielerin in einem traumhaften Haus mit weitläufigem Garten, den sie einst von ihren Großeltern übernahm und später aufwendig renovierte. Schon in ihrer Kindheit entdeckte sie ihre Liebe zur Natur, als sie die einfachen Freuden des Pflückens von Brombeeren oder des Erntens von Äpfeln unmittelbar erlebte. "Es war so ein Aha-Moment", erzählte Pamela im Juni 2025 gegenüber Architectural Digest. Seit ihrem Umzug zurück nach Kanada zu Beginn der Pandemie widmet sie sich mit Leidenschaft dem Gärtnern – unterstützt von ihren Söhnen Brandon und Dylan Lee, die bei der Gestaltung des weitläufigen Gartens tatkräftig mithalfen.

Der Garten ist für Pamela nicht nur ein Ort des Rückzugs, sondern auch eine Quelle der Inspiration und des Miteinanders. Neben dem reichhaltigen Obst und Gemüse, das sie erntet, teilt sie ihre üppige Ausbeute regelmäßig mit gemeinnützigen Einrichtungen – darunter Suppenküchen, Kirchen und auch Nachbarn. Auf Instagram gewährt die frühere "Baywatch"-Darstellerin immer wieder Einblicke in ihr kleines Paradies: prall gefüllte Körbe voller Tomaten, farbenfrohe Blumenarrangements und entspannte Momente mit ihren Hunden inmitten der Natur. "Der Garten ist wie ein Symbol für das Leben – man kann ihn jedes Jahr neu bepflanzen und gestalten", erklärte sie weiter. Für Pamela ist das Gärtnern längst mehr als ein Hobby – es ist zu einem Lebensstil geworden.

Abseits des Rampenlichts hat Pamela auf ihrem Anwesen jene Ruhe gefunden, nach der sie lange gesucht hat. Ihre Rückkehr zu den Wurzeln spiegelt den Wunsch wider, ein einfacheres Leben zu führen – fernab des Trubels von Hollywood. Mit ihrer Hingabe zur Natur und ihrem grünen Daumen zeigt sie eine neue Seite von sich, die Fans weltweit begeistert. Es ist ein beschauliches, naturverbundenes Leben, das nicht nur Pamela selbst, sondern auch ihrer Familie und der Gemeinschaft zugutekommt.

Instagram / pamelaanderson Pamela Anderson, 2025

Instagram / pamelaanderson Pamela Anderson, Schauspielerin

Getty Images Pamela Anderson bei den 34. Gotham Film Awards