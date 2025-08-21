Chris Columbus gegen Reboot von "Kevin – Allein zu Haus"

Chris Columbus (66), der Regisseur des Weihnachtsklassikers Kevin – Allein zu Haus und dessen Fortsetzung Kevin – Allein in New York, hat sich entschieden gegen ein weiteres Reboot des Films ausgesprochen. In einem Interview mit Entertainment Tonight erklärte er, dass er die Magie und den besonderen Moment, den der Film geschaffen habe, nicht wiederholen möchte. "Es war ein ganz besonderer Moment, den man nicht wirklich wieder einfangen kann", sagte er. Der Kinoklassiker aus den 1990er-Jahren, in dem Macaulay Culkin (44) als Kevin McCallister mit cleveren Fallen Einbrechern das Leben schwer macht, bleibt für viele ein nostalgischer Weihnachtsfavorit.

Die Franchise hatte nach den ersten beiden erfolgreichen Filmen eine Reihe von Nachfolgern, die jedoch ohne Chris und Macaulay produziert wurden. Diese weiteren Teile erhielten weder die Zustimmung der Fans noch den großen finanziellen Erfolg der Ursprungsfilme. Während der erste Film mit einem Budget von 15 Millionen Euro weltweit 407 Millionen Euro einspielte, blieb beispielsweise "Kevin – Allein zu Haus 3" mit einem Einspielergebnis von 67 Millionen Euro weit hinter den Erwartungen zurück. Chris betonte, dass der Erfolg der ersten beiden Filme auch von der Originalbesetzung abhing, die bei der direkten Fortsetzung "Kevin – Allein in New York" noch beibehalten wurde. "Ich halte es für einen Fehler, zu versuchen, etwas wiederzubeleben, das wir vor 35 Jahren gemacht haben", fügte er hinzu.

Chris betonte, dass der Erfolg damals unerwartet war: "Wir hatten gehofft, dass die Leute den Film auch in 20 Jahren noch genießen, aber dass er auch nach all den Jahren so ein Phänomen bleibt, hätten wir nie gedacht." Macaulay, der durch die Rolle des pfiffigen Kevin weltbekannt wurde, hat ebenfalls über eine mögliche Rückkehr nachgedacht – allerdings mit Vorbehalt. Bei einem Auftritt im Dezember 2024 sprach er laut NJ.com über die Möglichkeit eines Comebacks, ließ jedoch offen, ob er die Zeit dafür finden würde. "Also, im Großen und Ganzen ja … es hängt vom Drehbuch und so ab. Aber das wäre lustig", erklärte der Schauspieler.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Columbus, Regisseur, 2021

Anzeige Anzeige

Action Press/Moviestore Collection Daniel Stern, Macaulay Culkin und Joe Pesci in "Kevin – Allein zu Haus"

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler