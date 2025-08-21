Für Sohn: Naomi Watts und Liev Schreiber zeigen sich vereint

Naomi Watts (56) und Liev Schreiber (57) haben sich jüngst für einen emotionalen Meilenstein in ihrem Familienleben zusammengefunden. Der gemeinsame Sohn Sasha zieht erstmals von zu Hause aus und startet sein Studium an der University of Southern California. Am Dienstag wurden die beiden Elternteile in Los Angeles gesichtet, wo sie Sasha bei seinem Einzug ins College-Wohnheim unterstützten, berichtet People Magazin. Dabei wurde nicht nur zusammen gelacht, sondern auch fleißig eingekauft: Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Cara-Restaurant standen unter anderem ein Besuch bei Target sowie letzte Besorgungen für Sashas neues Zuhause auf dem Plan.

Bereits am Montag zeigte sich Naomi emotional gerührt, als sie das gemeinsame Zuhause in New York City verließ, um Sasha auf seinem Weg nach Kalifornien zu begleiten. Mit Tränen in den Augen verabschiedete sich die Schauspielerin von der vertrauten Umgebung. Auch Liev ließ auf Social Media mit liebevollen Worten an seinen Sohn tief in seine Gefühlswelt blicken: "Ich werde dich vermissen, mein Ride-or-Die. Aber USC bekommt einen der tiefgründigsten, freundlichsten und mutigsten Jungs, die ich kenne." Emotionalen Rückhalt gaben Naomi und Liev einander trotz ihres Scheidungs-Status sichtbar – Bilder des Ex-Paares zeigen sie strahlend Seite an Seite, stolze Eltern in einem besonderen Moment.

Naomi und Liev führen auch nach ihrer Trennung im Jahr 2016 eine gut funktionierende Patchwork-Familie. Insgesamt teilen sie zwei Kinder miteinander: Sasha und die zwei Jahre jüngere Tochter Kai. Während beide nach der Trennung neue Partner gefunden und erneut geheiratet haben, ist die Verbindung zu den gemeinsamen Kindern ungebrochen. Naomis neuer Ehemann Billy Crudup und Lievs Ehefrau Taylor Neisen unterstützen das familiäre Miteinander offenbar ebenfalls. Diese gelebte Harmonie hat den ehemaligen Partnern auch in der Vergangenheit viel Bewunderung eingebracht.

Anzeige Anzeige

Instagram / naomiwatts Liev Schreiber und Naomi Watts begleiten ihren Sohn zum College

Anzeige Anzeige

Instagram / naomiwatts Naomi Watts, Liev Schreiber und ihr Sohn Sasha, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Liev Schreiber und Naomi Watts mit ihren Kindern Kai (l.) und Sasha (r.), 2015