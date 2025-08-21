Nach Einbruch: Brad Pitt verkauft sein Haus in L.A.

Hollywood-Star Brad Pitt (61) verkauft sein Anwesen im eleganten Los-Angeles-Stadtteil Los Feliz. Das luxuriöse "Steel House" steht laut dem Portal TMZ kurz vor dem Verkauf. Die Immobilie mit drei Schlafzimmern, bekannt für ihre moderne Architektur, wird im Rahmen eines privaten Off-Market-Deals den Besitzer wechseln. Interessant dabei: Der Verkauf war bereits geplant, bevor das Haus während einer Pressetour des Schauspielers von Einbrechern heimgesucht wurde. Brad hatte das Anwesen im Jahr 2026 für 5,5 Millionen Dollar (etwa 4,7 Millionen Euro) von Aileen Getty erworben – einer prominenten Vertreterin der einflussreichen Getty-Familie.

Brad scheint in seiner Heimatstadt jedoch keineswegs zur Ruhe zu kommen. Erst vor Kurzem erwarb der Hollywoodstar ein neues Domizil in den berühmten Hollywood Hills – eine imposante Residenz, für die er rund 12 Millionen Dollar (etwa 10 Millionen Euro) zahlte. Das Anwesen gehörte zuvor Dave Keuning, dem Gitarristen der Band The Killers. Zwar steht der Verkauf des Grundstücks in Los Feliz nicht in direktem Zusammenhang mit dem Einbruch, doch hat dieser Vorfall das öffentliche Interesse an der Immobilie zusätzlich verstärkt.

Bereits im Sommer sorgte der Einbruch in dem nun zum Verkauf stehenden Anwesen für Schlagzeilen. Die Täter verschafften sich Zugang über ein Fenster und hinterließen dabei erheblichen Tumult. Bis heute ist unklar, welche Gegenstände entwendet wurden und wie hoch der entstandene Schaden tatsächlich war. Für Brad könnte der Umzug in die Hollywood Hills jedoch nicht nur einen räumlichen, sondern auch einen symbolischen Neustart bedeuten. In der Vergangenheit sprach der Schauspieler immer wieder über seine Leidenschaft für Architektur und Design – und sein neues Zuhause dürfte in diesem Sinne ebenso beeindruckend sein wie das "Steel House", das er nun hinter sich lässt.

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025 in London

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025