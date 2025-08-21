Diesen Flop-Film liebt Eddie Murphy

Eddie Murphy (64), der durch Hits wie "Beverly Hills Cop" und "Der Prinz aus Zamunda" weltberühmt wurde, steht bis heute zu einem seiner berüchtigsten Filme. "Norbit", der 2007 erschienen ist, brachte ihm gleich drei Goldene Himbeeren für die schlechteste Leistung des Filmjahres ein. Doch der Schauspieler und Komiker verteidigt sein Werk: "Bis heute mag ich 'Norbit'. Da gibt’s Sachen drin, über die ich lachen muss", erklärte der Hollywoodstar in einem Interview mit Complex.

Der Film, in dem Eddie sowohl den tollpatschigen Norbit, dessen dominante Ehefrau Rasputia als auch den exzentrischen Mr. Wong spielte, mag weltweit 136 Millionen Euro eingespielt haben, wurde jedoch von Kritikern und Publikum zerrissen. Dabei kam der Streifen genau in einer entscheidenden Phase in Eddies Leben heraus – direkt nach seiner Oscar-Nominierung für die Nebenrolle in "Dreamgirls" 2006. Viele Zuschauer fragten sich, wie solche Gegensätze in einer Filmografie existieren können.

Trotz der negativen Stimmen teilt nicht jeder diese Meinung. So soll etwa "The Beach Boys"-Legende Brian Wilson den Film als seinen absoluten Lieblingsstreifen bezeichnet haben, wie Filmstarts.de berichtet. Privat ist Eddie stolzer Vater von zehn Kindern und zeigt sich in Interviews oft humorvoll und selbstreflektiert. Für ihn gehören sowohl Erfolge als auch Flops zu seiner Karriere, und anstatt sich von den negativen Stimmen entmutigen zu lassen, bewahrt er sich seine Fähigkeit, über sich selbst zu lachen.

