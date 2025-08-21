TV-Richter Frank Caprio (88) ist nach Krebsleiden verstorben

Der beliebte TV-Richter Frank Caprio ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Seine Familie bestätigte die traurige Nachricht via Instagram und erklärte, er sei "nach einem langen und mutigen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs friedlich" entschlafen. Millionen Menschen weltweit kannten und liebten Frank für seine mitfühlende Art, die er in der Sendung "Caught in Providence" zeigte – eine Gerichtsshow, die echte Fälle aus dem Alltag aufgriff. Mit seinem unwiderstehlichen Humor und seiner Menschlichkeit hinterließ er einen bleibenden Eindruck sowohl im Gerichtssaal als auch in den Herzen der Zuschauer.

Frank begann seine Karriere als Richter in seiner Heimatstadt Providence, Rhode Island, in den 1980er-Jahren. Mit seiner TV-Show, in der er Fälle zu kleineren Verstößen wie Verkehrsdelikten behandelte, erreichte er ein weltweites Publikum. Seine verständnisvollen und oft humorvollen Urteile wurden in den sozialen Medien millionenfach geteilt. Er nutzte jede Möglichkeit, um Empathie und Mitgefühl zu zeigen, und gewann dadurch Fans weit außerhalb der Vereinigten Staaten. Ende 2023 machte er seine Krebsdiagnose öffentlich und informierte seine Unterstützer regelmäßig über seinen Gesundheitszustand. Noch wenige Stunden vor seinem Tod wandte er sich mit einer Videobotschaft aus dem Krankenhaus an die Öffentlichkeit.

In Erinnerung bleibt Frank Caprio nicht nur für seine juristische Arbeit, sondern auch für seinen Glauben an das Gute im Menschen. "Richter Caprio, der weltweit für sein tiefes Mitgefühl, seine Bescheidenheit und seinen unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen geliebt wurde, hat durch seine Arbeit im Gerichtssaal Millionen Menschen berührt und durch sein Beispiel an Menschlichkeit noch viel mehr", hält seine Familie ihn in ihrem Abschiedsbeitrag in Ehren.

Getty Images Frank Caprio, Richter

Instagram / therealfrankcaprio Frank Caprio im August 2025

Getty Images Frank Caprio, Juni 2024