Dieses Jahr macht sich erstmals keine Dschungel-Queen, sondern eine Eis-Prinzessin für den Playboy nackig! In den vergangenen zwölf Jahren zierte immer eine Kandidatin von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" das Februar-Cover des legendären Erotik-Magazins. So lächelten uns bereits Ex-GNTM-Beauty Giuliana Farfalla (22) oder Schauspielerin Nicole Mieth (28) vom Titel des legendären Magazins aus an. Dieses Jahr wird die Tradition aber unterbrochen: Evelyn Burdecki (30) erklärte erst kürzlich, das Angebot dankend abgelehnt zu haben. Statt ihr ließ nun ein Dancing on Ice-Sternchen die Hüllen für das Erotik-Shooting fallen!

Bei diesem Anblick schmilzt das Eis ja wohl schneller, als man gucken kann! Für die Februar-Ausgabe des Playboys zog die Eiskunstläuferin Annette Dytrt (37) ihr ohnehin knappes Tanzoutfit aus – nur die Schlittschuhe ließ sie an. Von diesem Moment hat Annette übrigens schon lange geträumt, wie sie im Interview mit dem Magazin in Wien verriet: "Ich habe schon sehr, sehr lange auf eine Anfrage vom Playboy gehofft, also es war schon immer mein Traum. Das ist jetzt der beste Zeitpunkt und ich freue mich sehr", erklärte sie glücklich.

In der Sat.1-Show "Dancing on Ice" beweist Annette seit dem 6. Januar übrigens, dass sie nicht nur toll aussieht und hervorragend eisläuft – sie zeigt auch, was als Promi-Coach in ihr steckt! Mit John Kelly (51) kämpft sie aktuell noch um den Siegertitel.

