Steht die Dschungelcamp-Eskalation bevor? Nachdem das Zusammentreffen des Ex-Paars Domenico De Cicco (35) und Evelyn Burdecki (30) recht harmonisch ablief und der Zoff bislang ausblieb, blickt ganz TV-Deutschland nun gespannt auf Bastian Yotta (42) und Chris Töpperwien (44). Die einst befreundeten Auswanderer gerieten 2018 heftig aneinander und lästerten schon vor dem Staffelstart übereinander. Jetzt ließ Currywurstmann Chris heftige Vorwürfe gegen Yotta los – der Auftakt zum großen Camp-Beef?

Am Abend brachte eine Spinne Unruhe ins Lager. Vor allem Chris zeigte sich davon ziemlich genervt. Sein Kontrahent bugsierte das Tierchen schließlich in einer Lampe davon und sagte dem 44-Jährigen dann auch noch, er habe ihn gerettet – zu viel für den Gastronomen. Im Dschungeltelefon wetterte er gegen den Unternehmer aus L.A.: "Das ist ein reiner Provokant, der Typ – dafür ist er bekannt. Er hat ja auch gesagt, ich soll meinen Mops f*cken. Und ich bin schwul. Und meine Frau ist abgehauen, weil ich keinen Steifen kriege. Solche Sprüche bringt keiner mir gegenüber ohne Entschuldigung." Chris behauptete sogar, Yotta gehöre ins Gefängnis. Sieht ganz so aus, als koche der aufgestaute Frust jetzt über!

Das bemerkten auch die anderen Stars im Camp, die den Zoff um die Spinne an der Lampe gespannt mitverfolgt hatten. Rennrodlerin Sandra Kiriasis (44) stichelte gegen die Streithähne: "Haut euch doch mal! Aber nee, was macht ihr? Der eine rettet den anderen vor der Spinne!" Eine Aussage, die den Currywurstmann nur weiter reizte. "Ich hab' die Schnauze voll von dem, ganz ehrlich", zeterte er.

MG RTL D Bastian Yotta, Gisele Oppermann und Chris Töpperwien im Dschungelcamp 2019

MG RTL D / Stefan Menne Bastian Yotta, Dschungelcamper

MG RTL D Leila Lowfire, Sandra Kiriasis, Doreen Dietel, Chris Töpperwien, Domenico de Cicco im Dschungelcamp

