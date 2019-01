Glücksgefühle für Gisele Oppermann am Tag sechs im Dschungelcamp! Nachdem die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zum sechsten Mal in Folge eine Busch-Prüfung absolvieren musste, erlebte sie einen waren Höhenflug! Der Grund: Sie holte vier Sterne! Camp-Guru Bastian Yotta (42), der mit ihr gemeinsam antrat, erspielte hingegen keinen einzigen – trotz wenig Essen eigentlich ein gefundenes Fressen für seinen Kontrahenten Chris Töpperwien (44). Doch der Currywurst-King nahm den selbst ernannten Money-Magnet sogar in Schutz.

Nach der bestandenen Bewährungsprobe zog Gisele den "Miracle Morning"-Motivator so gehässig auf, dass selbst sein Erzfeind ein ernstes Wörtchen mit ihr reden musste. "Was ich scheiße von dir fand – und das sag ich dir ganz ehrlich – ist, wo du hier reinkamst und sagtest: 'Ich habe vier Sterne!' Du hättest sagen müssen: 'Wir haben vier Sterne'", rupfte Chris sein Hühnchen mit der TV-Heulsuse. "Das ist nicht fair. Egal, ob ich den mag oder nicht mag, aber das ist nicht fair", holte er weiter aus.

Während sich die Mutter einer Tochter einsichtig zeigte, schmollte Yotta auf seiner Matte vor sich hin. "Tut mir leid, wenn ich dich irgendwie doof angemacht habe, so sollte das nicht rüberkommen", entschuldigte sich Gisele schließlich bei ihm. "Danke dir für die Entschuldigung, ich nehme sie gerne an", lautete die Reaktion des Protzmillionärs. Es folgte eine innige Umarmung der beiden.

MG RTL D / Stefan Menne Gisele Oppermann und Bastian Yotta im Dschungelcamp

MG RTL D Gisele Oppermann und Chris Töpperwien im Dschungelcamp

MG RTL D Gisele Oppermann, Bastian Yotta im Dschungeltelefon

