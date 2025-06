Nach Brasilien ausgewandert: Gisele Oppermann ist angekommen

Gisele Oppermann (37) hat einen Neustart in ihrem Leben gewagt und ist vor Kurzem mit ihrer elfjährigen Tochter nach Brasilien ausgewandert. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin hat sich im Küstenort Jericoacoara niedergelassen, wo sie ein Leben voller Sonne und Wärme genießt. "Mir geht es super. Es fühlt sich an, als wäre ich endlich angekommen. Jeden Tag Sonne, jeden Tag Wärme. Ich habe mich schon richtig gut eingelebt", schwärmte Gisele im Gespräch mit spot on news. Während ihre Tochter Leni dreimal pro Woche Capoeira-Unterricht nimmt und das Surfen lernen möchte, widmet sich die TV-Bekanntheit ganz ihrer Mutterrolle und lässt Deutschland hinter sich.

Bereits in den ersten Wochen hat die gebürtige Halbbrasilianerin Erfahrungen mit der neuen Kultur gesammelt. Während sie sich an die herzliche Lebensweise der Bewohner gewöhnt, kämpft sie noch mit ihrer Angst vor Kakerlaken und Echsen. Gleichzeitig schmiedet Gisele Pläne für ihre berufliche Zukunft: Ein deutsch-italienisches Restaurant mit Gerichten wie Sauerkraut und Eisbein bleibt ein langfristiger Traum. Derzeit liegt ihr Fokus jedoch auf ihrer Astrologie-Ausbildung und dem Schreiben weiterer Bücher. Dem Reality-TV, das sie über die Jahre zu einem bekannten Gesicht gemacht hat, möchte sie weiterhin treu bleiben, da es ihr immer noch großen Spaß bereitet.

Mit der Neuigkeit, dass sie ausgewandert ist, überraschte Gisele ihre Fans bereits Mitte Mai. Damals berichtete sie, dass sie ihre Wohnung in Braunschweig samt Besitz aufgegeben, alles verkauft oder verschenkt und Leni von der Schule abgemeldet hatte. "Ich weiß gar nicht, warum ich nicht schon viel eher auf die Idee gekommen bin, auszuwandern. Es ist so herrlich, jeden Abend mit Meeresrauschen einzuschlafen", schwärmte das Model damals im Interview mit Bild. In Jericoacoara fand Gisele nicht nur ein neues Zuhause, sondern auch die Nähe zu ihrer Mutter, die sie bei der Renovierung ihres Hauses unterstützte.

