GNTM-Bekanntheit Gisele Oppermann ist heimlich ausgewandert

Gisele Oppermann (37) hat einen mutigen Schritt gewagt: Die Halb-Brasilianerin ist heimlich nach Brasilien ausgewandert. Ihren Besitz in ihrer Wohnung in Braunschweig verkaufte oder verschenkte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und meldete ihre Tochter Leni von der Schule ab, bevor sie nach Jericoacoara, einem kleinen Küstenort im Nordosten Brasiliens, zog. "Ich weiß gar nicht, warum ich nicht schon viel eher auf die Idee gekommen bin, auszuwandern. Es ist so herrlich, jeden Abend mit Meeresrauschen einzuschlafen", schwärmt die TV-Bekanntheit nun in einem Interview mit Bild.

Der malerische Ort mit nur rund 1.500 Einwohnern hat für Gisele eine besondere Bedeutung: Dort lebt ihre Mutter, die sie aktuell bei der Renovierung des Hauses unterstützt. Auch einen beruflichen Neustart will Gisele dort wagen: "Ich könnte mir gut vorstellen, hier ein kleines Restaurant zu eröffnen." Mit dem Plan würde sie in die Fußstapfen ihrer Eltern treten: Die beiden seien vor Jahren die Ersten gewesen, die in dem Ort ein Restaurant und eine Herberge gebaut hatten. Um ihren Wurzeln treu zu bleiben, möchte sie aber weiterhin an deutschen Reality-Formaten teilnehmen und für diese nach Deutschland reisen.

Auch wenn Gisele sich mittlerweile in Brasilien niedergelassen hat, bleibt ihre Tochter Leni wie gewohnt immer an ihrer Seite. Die enge Bindung zu ihrem Kind und ihre Priorität als Mutter betonte die TV-Bekanntheit bereits in der Vergangenheit gegenüber Promiflash: "Ich bin supergerne Mama." Schon früher reiste die kleine Familie für Jobs quer durch Deutschland und führte so ein reisefreudiges Leben, das sich nun zwischen zwei Kontinenten fortsetzen soll.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Gisele Oppermann, 2024

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Gisele Oppermann, TV-Bekanntheit

