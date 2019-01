Trauriger Abschied vom beliebten Fellknäuel Boo – der kleine Pomeranian ist am 18. Januar verstorben. Seit 2009 begeisterte Boo die Netz-Welt: Der süße Mini-Hund hat über 16 Millionen Internet-Freunde auf Facebook, die gespannt fast täglich die putzigen Bilder und Clips des Kleinen betrachteten, likten und sich an ihnen erfreuten. Nach Boos Tod richtete sich nun sein Besitzer sich auf dieser Plattform an die Fans und postete ein emotionales Statement zum Ableben des Vierbeiners.

"Mit tiefster Trauer wollte ich euch mitteilen, dass Boo heute früh im Schlaf verstorben ist. [...] Unsere Familie ist untröstlich, aber wir finden Trost darin, zu wissen, dass er keine Schmerzen mehr erleiden muss", schrieb Boos Menschen-Freund auf Facebook. Seit der beste Hunde-Kumpel von Boo, Buddy, vor einem Jahr verstorben ist, litt der Social-Media-Liebling an Herzproblemen – seine Herrchen glauben, dass Boo den Verlust nicht gut verkraften konnte. "Wir wissen, dass Buddy ihn als erster auf der anderen Seite der Regenbogenbrücke begrüßt hat", hieß es in dem Post weiter.

Die Familie, die Boo 2006 zu sich holte, blickt auf viele wunderbare Momente mit ihrem Liebling zurück und freut sich, dass ihr flauschiges Baby mit seinem Anblick so viele Menschen glücklich gemacht hat. "Boo, wir lieben dich und werden dich vermissen, bis zu dem Tag, an dem wir uns wiedersehen. Hab Spaß, mit Buddy herumzutollen und viel Unfug anzustellen", hieß es abschließend.

Facebook / Boo Buddy und Boo

Facebook / Boo Boo, Hunde-Star

Facebook / Boo Buddy und Boo, Netz-Stars



