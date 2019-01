Große Trauer um Kevin Barnett! Der US-amerikanische Drehbuchautor galt als echter Newcomer in der Comedy-Szene. Zusammen mit seinem Kollegen Josh Rabinowitz brachte er erst vor Kurzem die Serie "Rel" an den Start, mit Schauspieler Lil Rel Howery in der Hauptrolle. Nun ist der Entertainer während eines Urlaubs in Mexiko vollkommen überraschend verstorben – und das im Alter von nur 32 Jahren.

Wie das Magazin Deadline berichtet, soll Kevin während seines Trips plötzlich verstorben sein. Der Zeitpunkt seines Todes ist genau wie die Ursache noch nicht bekannt. Erst vor zwei Tagen hatte der Comedian auf seinem Instagram-Account noch einen Schnappschuss aus Mexiko mit seinen Fans geteilt. "Habe mir einen Pullover gekauft", kommentierte er das coole Pic.

Kevins Follower können es einfach nicht fassen und posten rührende Worte in den Kommentaren seines letzten Social-Media-Updates. "Was für ein tolles Foto! Du warst eine Legende, einer der lustigsten Kerle der Welt. Ruhe in Frieden" oder "Dich und deinen Humor werde ich schmerzlich vermissen mein Freund", schreiben die User.

Getty Images Josh Rabinowitz und Kevin Barnett bei einem Event

Getty Images Kevin Barnett, Comedian

Getty Images Kevin Barnett bei einer Film-Premiere



