Erneute Sorge um Pete Davidson (25)! Der Comedian machte seit seiner Trennung von Popstar Ariana Grande (25) öfter mit seinen seelischen Leiden Schlagzeilen. Ein Tiefpunkt war wohl sein kryptischer Social-Media-Post, der vermeintliche Suizidgedanken durchblicken ließ. Mittlerweile hatte sich der 25-Jährige gefangen, doch jetzt bereitet ein verwirrter Auftritt wieder neue Sorgen. Nachdem sein Freund, Comedian Kevin Barnett überraschend verstorben ist, wäre Pete bei einer Show beinahe zusammengebrochen!

Am 22. Januar gab der Comedian einen Stand-up-Gig in New York. Ein Besucher erklärte Us Weekly, Pete habe müde ausgesehen, als er die Bühne betrat. Zunächst habe er seine üblichen Gags gebracht: Scherze über seine Penisgröße, die Trennung von Ariana und seine psychischen Probleme. Dann erklärte er, er sei nicht ganz auf der Höhe und dass er "ein bisschen traurig" über den Tod seines Freundes Kevin sei. Außerdem soll er ab und an den Faden verloren und nicht mehr gewusst haben, wie viel Zeit er noch auf der Bühne hätte. Seinen Fans erklärte er, sie könnten "einfach gehen", falls sie müde seien.

"Mein Kopf tut weh. Wie lange bin ich schon hier oben? Sorry, mein Gehirn ist Matsch", soll Pete erklärt haben. Außerdem verriet er laut der Quelle, dass das Zusammenleben mit seiner Mutter zwar "witzig, aber auch sehr deprimierend" sei. Nach seiner Trennung von Ariana war der 25-Jährige zurück nach Staten Island gezogen.

Bryan Bedder/Getty Images for Samsung Pete Davidson bei einem Charity-Event in New York City

Getty Images Kevin Barnett bei einer Film-Premiere

Splash News Pete Davidson und Ariana Grande

