Was für eine süße Überraschung! Melanie Lynskey (41) und Jason Ritter (38) sind seit knapp sechs Jahren ein Paar, seit Februar 2017 sogar verlobt. In den vergangenen Monaten kursierten immer wieder die Gerüchte, dass die Schauspielerin schwanger sei, eine offizielle Bestätigung gab es aber nie – bis jetzt: Eine Freundin der Turteltauben plauderte nun aus, dass die beiden ein Töchterchen bekommen haben – und zwar schon im Dezember.

Die Schwangerschaft des Two and a Half Men-Stars war bis zuletzt ein wohlbehütetes Geheimnis. Via Instagram ließ Regisseurin Neema Barnette die Babybombe dann platzen. "Herzlichen Glückwunsch an Jason Ritter und seine Frau zur Geburt ihres hübschen Mädchens", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie zusammen mit dem frischgebackenen Papa in die Kamera strahlt. Laut Us Weekly soll die erfreuliche Nachricht nun offiziell bestätigt worden sein.

Mehr gibt die 69-Jährige aber nicht über den Promi-Nachwuchs preis. Die Neu-Eltern haben sich selbst auch noch nicht zu ihrem Familienglück geäußert. Der Name ist also noch nicht bekannt und bisher gibt es auch kein Foto ihrer süßen Tochter. Was meint ihr: Werden die zwei ihren Fans bald ein Baby-Update geben? Stimmt ab!

