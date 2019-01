Es läuft richtig gut bei Chris Töpperwien (44)! Bekannt wurde der Gastronom 2012, als er mit seinem Currywurst-Truck in der Auswanderer-Show Goodbye Deutschland zu sehen war. Seitdem arbeitete der Unternehmer fleißig an seiner TV-Karriere und stand für etliche Reality-Formate vor der Kamera – so wie kürzlich auch im Dschungelcamp, wo er knapp am Sieg vorbeirasselte. Trotz dieser Niederlage dürfen sich der gebürtige Rheinländer und seine Fans freuen: Chris bekommt seine eigene Sendung!

Das gab der Sender RTL II jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Die Doku-Soap "In 90 Tagen zum Erfolg – Auswandern mit Chris Töpperwien" startet bereits heute! In der neuen Show wird Chris andere mutige Auswanderer dabei unterstützen, ihren Traum vom Leben in den USA zu verwirklichen und erfolgreich zu werden.

Wie der Currywurst-König sich so als Life-Coach macht, können seine Fans heute Abend ab 21.15 Uhr auf RTL II mitverfolgen. Was haltet ihr davon – ist "In 90 Tagen zum Erfolg – Auswandern mit Chris Töpperwien" eine gute Idee? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, bekannt aus "Goodbye Deutschland"

MReh/face to face Chris Töpperwien, "Currywurstmann"

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, Dschungelcamp-Kandiat 2019

