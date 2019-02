Geht es bei Janine Kunze (44) und ihrem Ehemann zwischen den Laken noch heiß her? Stolze 17 Jahre ist die Schauspielerin immerhin mittlerweile mit Dirk Budach verheiratet. 2016 ließ sie noch verlauten, noch nie schlechten Sex gehabt zu haben. Über zwei Jahre später hat sich das Leben der dreifachen Mutter nun offenbar verändert: Mit ihrem Göttergatten kommt es scheinbar gar nicht erst zu einem gemeinsamen Schäferstündchen!

Im Gespräch mit RTL plauderte die 44-Jährige ungeniert aus dem Nähkästchen und entwirft ein Szenario: "Also ich komme nach einem 14-Stunden-Tag nicht nach Hause und sage: 'So, hier bin ich!'". Ihre Vorstellung sei es nicht mehr, sich nach einem langen Tag noch die Nacht um die Ohren zu schlagen, so Janine. Ihre wenige Freizeit verbringe sie lieber anders – und zwar mit einer bequemen Jogginghose und einem Teller Pasta auf dem Sofa!

Die ehemalige "Hausmeister Krause"-Darstellerin unterscheidet allerdings auch basierend auf dem Geschlecht, für wen Sex noch mehr Bedeutung habe: "Für den Mann ist es oft noch mehr Entspannung und ich glaube schon, dass ein Mann es auch viel öfter braucht, als eine Frau." Verärgert über diese Worte wird ihr Schatz jedoch nicht sein. Sie spreche ganz offen mit ihm über ihre oft nicht vorhandene Lust, verriet die Kölnerin weiter.

ActionPress Janine Kunze bei der Taufe des Kreuzfahrtschiffs "Mein Schiff 1" in Hamburg

ActionPress Janine Kunze und ihr Mann Dirk Bubach bei der Eröffnung des Gabriela Iazzetta Flagship Store in Wien

Getty Images Janine Kunze und Dirk Budach bei der "Disney On Ice – 100 Jahre voller Zauber"-Premiere, 2016

