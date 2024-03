22. Jahrestag: Janine Kunze widmet ihrem Mann liebe Worte

Janine Kunze (50) wird ganz emotional. 2002 haben die Schauspielerin und der Rechtsanwalt Dirk Budach den Bund fürs Leben geschlossen. Anlässlich ihres 22. Jahrestags schreibt die gebürtige Kölnerin nun auf Instagram: "Du weißt, was ich für ein Chaos sein kann, wie unmöglich es manchmal ist, mich zu verstehen und anstrengend, an meiner Seite zu sein. Ich kann nur erahnen, wie schwer es manchmal sein muss, mich zu lieben, aber das tust du seit über 22 Jahren." Dazu teilte sie eine Reihe gemeinsamer Bilder und Videos von Rosen, die Dirk ihr offenbar zum Beziehungsjubiläum geschenkt hat.

In Janines Augen bedeute Liebe nicht immer glücklich und total verliebt durchs Leben zu tanzen, sondern an guten wie an schlechten Tagen gemeinsam das Leben zu bestreiten. "Liebe bedeutet, dass es die Mühe wert ist und Liebe bedeutet, dass es immer das Richtige ist! Fröhlichen Jahrestag. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück", schwärmt die Moderatorin und fügt den Hashtag #liebemeineslebens hinzu.

Dass die 50-Jährige von ihrem Mann hin und weg ist, machte sie bereits im vergangenen Jahr gegenüber Bunte deutlich: "Der sieht wirklich überhaupt nicht aus wie 60 und fühlt sich auch nicht so. Er hat sich exorbitant gut gehalten!" Janine scherzte, dass sie es manchmal sogar ein wenig fies finde, neben ihm aufzuwachen, da er überhaupt keine Falten hat. Dennoch stellte die dreifache Mutter klar: "Für mich ist mein Mann der beste Partner, den ich mir vorstellen kann. Ich möchte keinen anderen haben."

Anzeige Anzeige

Instagram / janinekunzeofficial Dirk Budach und Janine Kunze mit ihren drei Kindern

Anzeige Anzeige

ActionPress Dirk Budach und Janine Kunze im November 2022 in Köln

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Janines Post? Total niedlich. Viel zu kitschig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de