Zu Ostern: "Promibacken"-Special mit Ekat und Jürgen Milski!

Die Fans vom Das große Promibacken dürfen sich auf eine Sonderausgabe freuen! Seit 2016 beweisen Jahr für Jahr zahlreiche Promis, wie gut sie im Umgang mit einem Schneebesen, Handrührgerät und Co. sind. Neben den gewohnten Ausgaben sorgten auch die Feiertagsspecials immer wieder für reichlich Begeisterung bei den Zuschauern. Auch in diesem Jahr wird es zu Ostern wieder ein Special geben – mit dabei sind unter andrem Ekaterina Leonova (35) und Jürgen Milski (59)!

Wie Sat.1 nun bekannt gegeben hat, wird das Osterspecial von "Das große Promibacken" bereits am 5. April um 20:15 Uhr im TV ausgestrahlt. Sechs Promis kämpfen in der Show in drei Zweierteams um den Sieg. Neben dem goldenen Cupcake können sie auch 10.000 Euro für den guten Zweck absahnen! Doch wer ist dabei? Neben Ekat und Jürgen, die ein Team bilden, stellen sich auch Janine Kunze (48) und Ralph Morgenstern sowie Detlef D! Soost (52) und Natalia Avelon (42) der Herausforderung.

Die drei Teams treten gegeneinander unter anderem beim Backen von "Pull Apart Cupcakes" an. Hierbei müssen sie die kleinen Küchlein in zwei unterschiedlichen Geschmacksrichtungen herstellen und zu einem österlichen Kunstwerk zusammensetzen. Zudem erwartet sie auch eine technische Prüfung. In dieser fordern die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs eine "Torta Pasqualina" von ihnen. Dabei handelt es sich um eine ligurische Osterspezialität. Zu guter Letzt dürfen sie auch noch ihr Können beim Herstellen einer 3D-Osterhausen-Torte unter Beweis stellen.

Anzeige

© SAT.1 / Claudius Pflug Jürgen Milski und Ekaterina Leonova bei "Das große Promibacken"

Anzeige

© SAT.1 / Claudius Pflug Ralph Morgenstern und Janine Kunze bei "Das große Promibacken"

Anzeige

© SAT.1 / Claudius Pflug Detlef D! Soost und Natalia Avelon bei "Das große Promibacken"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de