Superselten! Janine Kunze schwärmt von ihrem Ehemann Dirk

Janine Kunze (49) gibt Einblicke in ihr Leben mit Ehemann Dirk! Seit über 20 Jahren ist die deutsche Schauspielerin mit dem Anwalt verheiratet. Nach der romantischen Hochzeit machten die gemeinsamen Kinder Lili, Lola und Luiz das Paar zu einer Familie. Allerdings hält Janine ihre Rasselbande weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun machte die Blondine eine Ausnahme – und schwärmte in höchsten Tönen von ihrem Mann!

Gegenüber Bunte fand die 49-Jährige liebevolle Worte für ihren Liebsten: "Der sieht wirklich überhaupt nicht aus wie 60 und fühlt sich auch nicht so. Er hat sich exorbitant gut gehalten!" Vor allem von Dirks Style scheint Janine beeindruckt zu sein: "Früher hat er professionell gemodelt und ist deshalb in Sachen Fashion auch sehr weit vorne. Er trägt zum Beispiel lässige Jogginghosen und auch sonst ziemlich abgefahrene Styles."

Das makellose Aussehen ihres Göttergattens mache Janine aber hin und wieder zu schaffen, wie sie ebenfalls im Interview witzelte: "Es gibt so Tage, wo ich es richtig fies finde, neben ihm aufzuwachen, weil der einfach keine Falten hat – am Morgen nicht und auch sonst nicht." So oder so: Die "Hausmeister Krause"-Bekanntheit hat in Dirk die Liebe ihres Lebens gefunden: "Für mich ist mein Mann der beste Partner, den ich mir vorstellen kann. Ich möchte keinen anderen haben."

