Chris Töpperwien (44) macht Schluss mit der Geheimniskrämerei! Vor wenigen Tagen machte der ehemalige Dschungelcamper mit einem romantischen Foto und dem Hashtag #NeueLiebe Schlagzeilen. Wenig später bestätigte der Currywurstmann, eine neue Partnerin an seiner Seite zu haben. Mehr wollte er allerdings noch nicht verraten – bis jetzt: In einem Interview plauderte Chris nun aus, wie er seine aktuelle Herzdame kennengelernt hat!

Wie Töppi gegenüber dem Online-Magazin Boulewahr enthüllte, sprang der Funke auf dem Oktoberfest 2018 über. Dort lernten sich die beiden vor rund vier Monaten zwischen Bierzelt und Schießbude kennen. "Sie hatte beim Oktoberfest eine Betriebsfeier mit ihrer Firma. Wir haben uns dann zufällig kurz unterhalten. Es war echt nett, aber in so einem Trubel natürlich nur sehr kurzweilig", erzählte Chris. Die beiden tauschten dennoch Handynummern aus – und standen seither regelmäßig in Kontakt.

Die Chemie scheint von Anfang an gestimmt zu haben – nur wenige Wochen später besuchte die noch unbekannte Blondine ihren Liebsten in den USA. "Sie ist 2018 ein paar Mal zu mir nach Kalifornien gekommen und ich habe ihr mein Zuhause gezeigt", erklärte der Gastronom. Wer die Dame ist, möchte Chris jedoch weiterhin für sich behalten. Der TV-Star gab nur preis: "Sie kommt aus München, ist 29 Jahre alt und als Marketing-Managerin tätig. Es passt perfekt."

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwiens neue Flamme

MReh/face to face Chris Töpperwien in Miami

TVNOW Chris Töpperwien im Dschungelcamp 2019

