So heiß feiern Bella Hadid (22) und The Weeknd (29) seinen Geburtstag! Nach einem ständigen Hin und Her sind das Topmodel und der Rapper seit Mai vergangenen Jahres wieder fest zusammen – und seither unzertrennlich! Die beiden flirten und turteln bei jeder Gelegenheit, was das Zeug hält. Auch The Weeknds 29. Geburtstag feierte das Pärchen zusammen – mit einem coolen Armee-Motto und natürlich in totaler Kuschel-Laune!

Abel Tesfaye – wie The Weeknd mit bürgerlichem Namen heißt – schmiss zu seinem Ehrentag eine fette Party in dem angesagten New Yorker Restaurant Tao Downtown. Auf Instagram ließen sowohl The Weeknd, als auch Bella ihre Follower an ihrer Feier teilhaben. Das ganze Event stand unter dem Motto Militär. Daher trugen nicht nur die etlichen Promi-Gäste, sondern auch alle Angestellten Camouflage-Outfits. Vor allem Bella setzte dabei auf nackte Haut. Sie kombinierte ihre Armee-Jacke mit einem bauchfreien Top, einem heißen Minirock und ganz viel Bling Bling.

Was aber mal so gar nicht zum Thema der Party passen wollte, war Bellas und The Weeknds Kuschelkurs. Auf den meisten Party-Pics können die beiden die Finger nicht voneinander lassen. Immer wieder schmuste die 22-Jährige mit dem Geburtstagskind.

Instagram / bellahadid The Weeknd und Bella Hadid

Instagram / bellahadid Bella Hadid und The Weeknd an seinem Geburtstag

Instagram / theweeknd The Weeknd, Rapper

