Verschmuste Momente beim Filmfestival in Cannes! Zwischen Bella Hadid (21) und The Weeknd (28) scheint sich wieder etwas anzubahnen. Schon beim Coachella vor wenigen Wochen wollen Augenzeugen die einstigen Turteltauben bei innigen Kuscheleinheiten erwischt haben. Das Model dementierte diese Gerüchte allerdings. Unter der Sonne Frankreichs sind die beiden offenbar erneut auf Tuchfühlung gegangen sein. Und durch dieses Kussfoto wird das Liebes-Comeback oder ein Flirt wohl schwer zu widerlegen sein.

"Sie hatte ihren Arm um ihn gelegt, ihm den Kopf gekrault und den Rücken massiert. Sie haben sich ziemlich nah unterhalten, sich fast geküsst und dann sah es so aus, als sei es tatsächlich passiert", erzählte eine Quelle dem Magazin Page Six. Ort des Geschehens am Dienstagabend war die Party von Magnus x Alexander Wang, die das vermeintliche Ex-Pärchen gegen Mitternacht zusammen verlassen habe.

Bella und The Weeknd hatten sich im Herbst 2016 nach rund anderthalb Jahren Beziehung getrennt. Während der Musiker dann sein Herz recht schnell an Schauspielerin Selena Gomez (25) verlor, trauerte das Victoria's Secret-Model seinem Ex ziemlich lange nach und hat sich seit dem Liebes-Aus auch mit keinem neuen Mann gezeigt. Was meint ihr: Sind die zwei wieder zusammen? Stimmt ab!

Dimitrios Kambouris / Getty Images Bella Hadid und The Weeknd bei der Victoria's Secret Fashion Show 2016 in Paris

Nicholas Hunt/Getty Images for Huffington Post Selena Gomez und The Weeknd bei der "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art Of The In-Between"-Gala

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret Bella Hadid bei einer Show von Victoria's Secret in New York City

