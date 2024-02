Affäre mit The Weeknd? Kim Virginia Hartung verrät Details

Sie plaudert aus dem Nähkästchen! Kim Virginia Hartung (28) kämpfte im diesjährigen Dschungelcamp um die Krone. Am lauschigen Lagerfeuer kam auch die eine oder andere schlüpfrige Geschichte auf den Tisch: So plauderte die einstige Temptation Island-Verführerin im Gespräch mit ihren Mitcampern aus, dass zu ihren prominenten Sexpartnern unter anderem The Weeknd (33) zählt. Nun verrät Kim weitere Details über die angebliche Affäre mit The Weeknd!

Zustande gekommen sei das Verhältnis durch eine Freundin, die zuvor mit dem Musiker angebändelt hatte: Diese soll der TV-Bekanntheit nach dem Ende der Liebelei ihren Segen gegeben haben, sich an den Rapper ranzumachen. In Los Angeles habe die Turtelei zwischen ihnen schließlich begonnen. Ganz so traumhaft scheint die Romanze aber nicht gewesen zu sein, wie Kim gegenüber Bild ausplaudert: "Er küsst gut, ist aber nicht mein Typ und hat auch seine Probleme. Unsere Affäre dauerte zwei bis drei Monate."

Die Zuschauer kauften Kim ihre Geschichte allerdings nicht ganz ab: "Die hatte was mit The Weeknd? Das glaube ich nicht", kommentierte ein Nutzer kurz nach der Dschungel-Beichte auf X. "Will Kim uns gerade ernsthaft vermitteln, sie hatte was mit The Weeknd?", fragte ein weiterer Fan ungläubig. Und auch Twenty4tim (23) schien irritiert von der Offenbarung seiner Kontrahentin: "Mit der berühmtesten Person der Welt? Das ist ja so, als wenn ich sagen würde, ich hatte Sex mit Taylor Swift (34)!"

