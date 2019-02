Kamen alte Erinnerungen bei ihr hoch? Ex-Bro'Sis-Sängerin Indira Weis (39) belegte in der fünften Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! den fünften Platz. Anfang des Jahres kehrte die Musikerin noch einmal für die TV-Show nach Australien zurück – diesmal jedoch als Begleitung: Vom Hotel aus feuerte sie ihre Freundin und Kandidatin Sandra Kiriasis (44) an. Wie hat die ehemalige Dschungelcamperin ihre erneute Zeit in Down Under wahrgenommen? Das verriet sie Promiflash exklusiv auf der Movie meets Media-Party!

"Ich bin so dankbar, dass ich noch einmal da sein dürfte, weil ich es damals geliebt habe. Wenn du im Camp bist, hast du ja nicht viel von Australien oder vom Hotel – du bist letzten Endes im Camp und fliegst danach direkt wieder zurück", plauderte die 39-Jährige strahlend aus dem Nähkästchen. Die Zeit in Australien sei sehr schön gewesen und sie habe sie genossen, sprudelte es aus der Brünetten weiter heraus.

Aber auch im Dschungelcamp vor acht Jahren kam die Schauspielerin auf ihre Kosten: Ein Knutscher hier, eine Fummelei da – ihre Liebelei mit Jay Khan (36) sorgte für mächtig Aufregung. Mitstreiterin Sarah Knappik (32) behauptete damals jedoch, dass der Flirt nur inszeniert sei. Der Sänger habe der Ex-GNTM-Kandidatin zuvor selber angeboten, den Zuschauern eine Romanze vorzuspielen. Sie will den Vorschlag jedoch abgelehnt haben.

ActionPress Sandra Kiriasis und Indira Weis beim 3. Wiesn Charity Lunch im Festzelt Zur Bratwurst

WENN Indira Weis bei den 99Fire Film-Awards, 2019

STOCKHOFF,RALF Jay Khan und Indira Weis, 2011

