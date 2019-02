Die Vorbereitungen für "Unser Star für Israel" sind in vollem Gange: Am Freitagabend entscheidet sich, wer in diesem Jahr für Deutschland am Eurovision Song Contest teilnimmt! Insgesamt sechs Solokünstler und ein Duo stellen sich der Herausforderung, das musikalische Erbe von Vorjahresteilnehmer Michael Schulte (28) anzutreten. Der Singer-Songwriter belegte Platz vier und landete somit für Deutschland nach Jahren der Pleite endlich mal wieder unter die Top 5 des weltweit größten Gesangswettbewerbes. Keine kleinen Fußstapfen, in die diese Musiker treten werden.

Aly Ryan mit "Wear Your Love":

Aly kommt gebürtig aus dem hessischen Oberursel. Doch die 21-Jährige fühlte sich dort schon während ihrer Schulzeit nicht sonderlich heimisch, sodass sie vor fünf Jahren nach Los Angeles auswanderte. Dort widmet sich Aly ihrer Musik, mit der sie vor allem im Netz richtig gut ankommt: Auf der Streaming-Plattform Soundcloud hat das Nachwuchstalent rund 12.100 Follower. Ihre Stimme erinnert an die von Britpop-Queen Lily Allen (33).

BB Thomaz mit "Demons":

BB Thomaz muss gleich mehrere Herausforderungen meistern: Sie ist nicht nur Sängerin, Schauspielerin, Model und unterrichtet obendrein Zumba – das Multitalent ist außerdem Mutter eines zweieinhalbjährigen Sohnes. 2017 nahm BB Thomaz an The Voice of Germany teil und wurde von Yvonne Catterfeld (39) gecoacht. Während sie äußerlich eher einer Beyonce (37) ähnelt, erinnert ihr melodischer Elektropop ans DJ-Duo The Chainsmokers.

Gregor Hägele mit "Let Me Go":

Auch Gregor versuchte sein Glück bei "The Voice of Germany" – ebenfalls vor zwei Jahren und überzeugte ebenfalls Coach Yvonne. Sonst haben er und BB Thomaz jedoch wenig gemeinsam: Der 18-Jährige ist der nette Junge von nebenan, singt am liebsten Balladen – und das mit einer Hammerstimme à la Sam Smith (26). Und noch was: Gregor ist der jüngste Vorentscheid-Kandidat aller Zeiten!

Linus Bruhn mit "Our City":

2015 nahm Linus ebenfalls am erfolgreichen Castingshow-Riesen The Voice teil und konnte vor allem Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (34) von sich überzeugen. Der 20-Jährige ist ein echter Frauenschwarm und eine kleine Netzberühmtheit! Auf Instagram hat Linus satte 211.000 Follower – wieso, könne er sich selbst nicht erklären. Als Musicaldarsteller hat er bereits Idole wie Justin Bieber (24) oder Michael Jackson gespielt – mit Gitarre in der Hand könnte er jedoch besonders Ed Sheeran (28) Konkurrenz machen.

S!sters mit "Sister":

Carlotta Truman und Laurita treten im Duett an. Beide stammen aus sehr musikalischen Elternhäusern, standen schon als junge Mädchen auf der Bühne. Highlight für die 19-jährige Carlotta dürfte vor allem ein gemeinsamer Auftritt mit Revolverheld vor fünf Jahren gewesen sein. Doch auch Laurita ist das Rampenlicht als Backgroundsängerin von Sarah Connor (38) und Stefanie Heinzmann gewöhnt. Nun will es die 26-Jährige allerdings mit ihrer eigenen Musik schaffen.

Lilly Among Clouds mit "Surprise":

Lilly wollte nie Sängerin werden, doch das Schicksal hatte andere Pläne mit der 29-Jährigen. Sie schrieb etliche Songs und fing irgendwann damit an, diese auch selbst zu singen. Mittlerweile ist Lilly ein alter Hase im Geschäft und hatte allein im vergangenen Jahr ganze 64 Auftritte – ihre Stimme, die ein bisschen wie Popstar Alice Merton klingt, scheint anzukommen.

Makeda mit "The Day I Loved You Most":

Für Makeda ist es bereits der dritte Anlauf beim ESC. 2017 war die 29-Jährige in der engeren Auswahl für den Vorentscheid, warf allerdings freiwillig das Handtuch. Im vergangenen Jahr versuchte Makeda es erneut, nahm mit ihrer Band an den Kandidaten-Workshops teil, schaffte es jedoch nicht ins Finale. Jetzt will sie es noch einmal wissen und will als Solokünstlerin Deutschland in Tel Aviv vertreten.

Wer das Rennen macht, seht ihr bei "Unser Star für Israel" um 20:15 Uhr auf ARD und im Live-Stream über eurovision.de.

Christian Marquardt / Getty Images Michael Schulte nach seinem Auftritt beim ESC-Vorentscheid 2018

NDR/Brian Tampol Aly Ryan, Musikerin

NDR/Alexei Bazdarev BB Thomaz, Musikerin

NDR/Daniel Hägele Gregor Hägele, Musiker

NDR/Gella Sheven "Unser Lied für Israel"-Teilinehmer Linus Bruhn

NDR/Christoph Pellander Carlotta Truman und Laurita von S!sters

NDR/Katja Ruge Lilly Among Clouds, Kandidatin bei "Unser Lied für Israel"

NDR/Jenny Bartsch Makeda, Musikerin



