Ein ganz Großer der Musikgeschichte ist fort: Peter Tork ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Genaueres zu seinem Ableben ist zwar noch nicht bekannt, doch bei dem Musiker, der als Bassist von The Monkees Weltruhm erlangt hatte, soll vor gut einem Jahrzehnt eine seltene Form des Zungenkrebses festgestellt worden sein. Jetzt bestätigte die Familie des US-Amerikaners seinen Tod und kondolierte ihm in einer emotionalen Social-Media-Botschaft. Tork hinterlässt eine Frau und vier Kinder.

Auf der von Freunden und Familie verwalteten Facebook-Seite des Verstorbenen hieß es jetzt in einem offiziellen Statement: "Schweren und gebrochenen Herzens teilen wir mit, dass unser Freund, Mentor, Lehrer und die wundervolle Seele Peter Tork aus dieser Welt geschieden ist." Nach diesem tragischen Verlust bitte man um Verständnis, dass keine weiteren Details öffentlich gemacht werden. Der Account des Künstlers werde aber noch einige Zeit online sein, um seinen Fans bei der Trauerbewältigung zu helfen.

Tork hatte als Bassist der Rockgruppe The Monkees an Welthits wie "I'm A Believer" mitgewirkt. In den 1960er Jahren galt die Band als die amerikanische Antwort auf die Beatles und war immerhin recht erfolgreich: Stolze neun Songs der Formationen schafften es in die Top 40 der USA.

Getty Images Peter Tork im Juni 2016

Getty Images The Monkees: Davy Jones, Mickey Dolenz, Peter Tork und Michael Nesmith

Getty Images The Monkees bei einem Auftritt, 1967



