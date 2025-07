Stolzer Papa: Harper Beckham feiert ihren 14. Geburtstag

Harper Seven Beckham hat einen guten Grund zu feiern. Der jüngste Spross von David (50) und Victoria Beckham (51) wird heute stolze 14 Jahre alt. Der stolze Vater teilt dafür einige wichtige Momente seiner Jüngsten auf Instagram. Ein Foto zeigt Harper (14) zum Beispiel mit einem Fußball. In seinem Post nennt der einstige Manchester-United-Spieler die 14-Jährige eine "bedeutende junge Dame, die von innen und außen freundlich und schön ist". Außerdem schreibt er: "Danke, dass du jeden Tag für uns alle heller machst. Wir lieben dich, Harpie!"

Auch Victoria feiert den Ehrentag ihrer einzigen Tochter auf Social Media. "Du bist mein Ein und Alles und ich bin so stolz auf die starke, selbstbewusste, freundliche und talentierte junge Dame, die du geworden bist. Du bist meine beste Freundin und ich bin so glücklich, dass ich deine Mami sein darf. Wir lieben dich so sehr", schreibt die Modedesignerin zu einer Reihe von Fotos aus dem Leben des Teenagers.

Die Familie Beckham stand in den letzten Monaten nicht nur wegen familiärer Harmonie im Rampenlicht. Angeblich soll es Spannungen zwischen dem ältesten Sohn Brooklyn (26) und seiner Ehefrau Nicola Peltz (30) auf der einen sowie David und Victoria auf der anderen Seite geben. Doch an Harpers Geburtstag schien dieser Zwist für ihren großen Bruder keine Rolle zu spielen. Auch Brooklyn widmete seiner Schwester einen niedlichen Post im Netz, in dem er schrieb: "Alles Gute, Harper. Wir lieben dich!"

