Große Trauer bei Clark Gables Familie! Der legendäre Schauspieler verstarb im Jahr 1960. Kurz nach seinem Tod wurde sein Sohn John Clark Gable geboren, der aus seiner Ehe mit Schauspielerin Kay Speckels hervorging. Über zwanzig Jahre später kam dann 1988 Gables Enkel zur Welt, der genau wie sein berühmter Großvater Schauspieler wurde. Doch nun wurde Clark James Gable alias Clark Gable III tot in seinem zu Hause in Texas aufgefunden – er wurde nur 30 Jahre alt.

Das berichtet jetzt TMZ. Demnach soll seine Verlobte Clark bewusstlos in seinem Bett vorgefunden und daraufhin den Notarzt gerufen haben. Auf dem Weg ins Krankenhaus wurde er dann offiziell für tot erklärt – die genaue Ursache ist bisher nicht bekannt. Einem Insider zufolge soll der TV-Darsteller aber an keiner Vorerkrankung gelitten haben.

Clarke Gable III hinterlässt neben seiner Verlobten auch eine gemeinsame Tochter, die im Jahr 2017 geboren wurde, sowie seine Eltern John Clarke Gable und Tracy Yarro. Seine Mutter meldete sich bereits in einem emotionalen Statement zu Wort: "Mit sehr schwerem Herzen müssen wir uns von meinem wunderschönen Sohn Clark verabschieden. [...] Ich werde immer an deiner Seite stehen, mein Sohn", schrieb sie via Instagram. Dazu postete sie ein altes Babyfoto von ihm.

Hulton Archive/Getty Images Schauspiellegende Clark Gable im Jahr 1937

Jay/Express/Getty Images Schauspieler Clark Gable 1952

Instagram / tracy_yarro_scheff Clarke Gable III als Baby mit seiner Mutter Tracy Yarro und seinem Vater John Clarke Gable



