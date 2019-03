Wird ihm der Platz im Familiengrab verwehrt? Am 22. Februar starb Clark Gable III (✝30). Der Enkelsohn der "Vom Winde verweht"-Legende Clark Gable (✝59) sei von seiner Schwester Kayley leblos in seinem Bett aufgefunden worden. Daraufhin habe sie versucht, ihren Vater John Clark Gable zu kontaktieren – allerdings vergeblich. Der 57-Jährige habe sie abgewürgt: Er wolle mit dem Tod seines Sohnes nichts zu tun haben und auch nicht finanziell für die Beerdigung aufkommen!

Wie Daily Mail berichtet, habe John seiner Tochter in einer Nachricht geschrieben: "Dein Verlust tut mir leid. Das ist, was ich will: Äschert ihn ein, er kommt nicht ins Familiengrab und ich bezahle auch nichts." Der Grund: Sein Sohn habe in der Vergangenheit immer wieder mit seiner Drogensucht zu kämpfen gehabt. Kayley empörte sich daraufhin in einem Facebook-Beitrag über die Reaktion ihres Vaters: "Du bist derjenige, der uns von Drogen abhängig gemacht hat und Drogen vor uns Kindern konsumiert hat. Du hast uns gequält – besonders Clark."

Außerdem postete sie Fotos von John, auf denen er ein Gericht verlässt, um sich in eine Entzugsklinik einweisen zu lassen. Darauf sind Nadel-Einstiche an seinen Ellbogen zu sehen. Wie die Blondine in ihrem Post weiter ausführte, sei sie angewidert, mit ihrem Vater verwandt zu sein. Sie plane ein Buch, um der Welt die Wahrheit zu erzählen.

Getty Images Kayley Gable in Hollywood

Getty Images John Clark Gable in Los Angeles

Getty Images Kayley Gable in Los Angeles

