Die Welt trauert um eine wahre Kult-Seriendarstellerin: Beverley Owen ist tot! Sie war die Original-Besetzung der Marilyn Munster in der ersten Staffel der Grusel-Comedy-Sitcom der 60er-Jahre "The Munsters" und machte sich damit auch international einen Namen. Jetzt müssen die Fans der kultigen Serie Abschied von der schönen Schauspielerin nehmen: Die Amerikanerin verstarb am 21. Februar in Alter von 81 Jahren nach schwerer Krankheit.

Das bestätigte Tochter Polly Stone gegenüber TMZ. Ihre Mutter habe den Kampf gegen den Eierstock-Krebs am Donnerstag verloren. Beverley sei im Kreise ihrer Freunde und Familie in ihrem Haus in Vermont dahingeschieden. Die Mimin bekam die Diagnose bereits im Januar 2017, verschwieg ihre schwere Erkrankung aber der Öffentlichkeit.

Auch ihr "The Munsters"-Kollege Butch Partick, der damals die Rolle des Eddie Munster übernommen hat, nahm auf Facebook mit einem rührenden Posting Abschied. "Die wunderschöne Beverley Owen hat uns verlassen. Was für eine wunderbare Seele. Ich war schrecklich verliebt in sie. RIP Bev und danke für 13 unvergesslichen Marilyn Munster-Episoden", schrieb der 65-Jährige am Sonntag.

ActionPress Der Cast von "The Munsters", 1964-1966

ActionPress Audie Murphy und Beverley Owen, 1964

ActionPress Der "The Munsters"-Cast



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de