Kriegt der Currywurstmann etwa bald ein Currywürstchen? Nachdem sich Chris Töpperwien (45) im vergangenen Herbst von Noch-Ehefrau Magdalèna Kalley getrennt hatte, präsentierte er vor Kurzem eine neue Frau an seiner Seite. Die Liebe ist also ziemlich frisch – aber scheinbar nicht zu frisch, um sich direkt der Familienplanung zu widmen. Am Wochenende übte sich der Reality-TV-Star zumindest schon mal im Schieben eines Kinderwagens!

Via Instagram veröffentlichte Chris am Wochenende einen Schnappschuss, auf dem er einen schwarzen Kinderwagen durch München schiebt. "Und, steht mir der Rennwagen?", wollte der 45-Jährige in der Bildunterschrift wissen. Die Antwort seiner Fans viel dabei eindeutig aus. "Steht dir super! Du wärst sicher ein cooler Papa!", kommentierte eine entzückte Followerin den Schnappschuss stellvertretend.

Aber von wem hat sich Chris den schwarzen Flitzer denn eigentlich geborgt? Eine aufmerksame Followerin kommentierte das Bild mit folgendem Hinweis: "Chris übt erst einmal mit Domenicos Tochter!" Und tatsächlich lässt sich in einem Video auf dem Instagram-Profil von Domenico De Cicco (36) ein täuschend ähnlicher Kinderwagen erkennen. Außerdem bestätigte auch Bunte diese Vermutung und schrieb, die beiden hätten sich am Wochenende in München getroffen und Ex-Dschungelcamp-Kollegin Doreen Dietel (44) in ihrem Café am Tegernsee besucht.

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, Ex-Dschungelcamp-Kandiat 2019

Anzeige

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, TV-Star

Anzeige

Getty Images Doreen Dietel im April 2016 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de