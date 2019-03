Der Magerwahn der Designer kennt offenbar keine Grenzen! Bei der Mailänder Fashion Week, neben Paris und New York die wichtigste Fashion Week der Welt, zeigte die Branche wieder einmal ihr hässliches Gesicht. Denn dünn ist immer noch nicht dünn genug. So wurde dem bekannten britischen Model Edie Campbell (28) von einem Designer ins Gesicht gesagt, sie sei zu fett, um seine Show zu eröffnen!

Der 28-Jährigen war, von einem nicht genannten Designer, erklärt worden, sie sei "zu groß", um seine Show zu eröffnen. "Und mit 'zu groß' meine ich nicht 'zu bekannt'. Ich meine zu fett", empörte sich das Model auf Instagram. Edie setzt sich schon seit Längerem dafür ein, dass auch Models jenseits der Magersucht bei Modenschauen und in der Fashion Industrie generell zu sehen sind. 2017 schrieb sie in einem offenen Brief auf der Fashion Seite WWD.com: "Es muss Grenzen geben. Es muss Einschränkungen im kreativen Prozess geben, angesichts des potenziellen menschlichen Preises."

Edie, die selbst mit 15 Jahren von Star-Fotograf Mario Testino (64) entdeckt worden war, findet: "Mode ist großartig, wenn sie die Leute feiert, die in den kreativen Prozess involviert sind, nicht wenn sie die zerstört. Diese Arbeit sollte nicht wichtiger werden als die Menschen, die darin involviert sind."

Getty Images Edie Campbell

Getty Images Edie Campbell bei der Paris Fashion Week 2016

Getty Images Edie Campbell, Mannequin

