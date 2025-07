"Wahnsinn": Anna-Maria Ferchichi versteht Labubu-Hype nicht

Anna-Maria Ferchichi (43) hat auf Instagram ihrem Ärger über die sogenannten Labubu-Plüschfiguren Luft gemacht. In ihrer Story berichtete sie genervt von der Schwierigkeit, den Wunsch ihrer Tochter Naima nach einer rosafarbenen Figur zu erfüllen. "Es gab so ein Drama, weil Naima ihren Labubu – diese Dinger machen mich wahnsinnig – verloren hat. Das heißt, wir haben jetzt sechs Stück besorgt und ketten die am besten fest. Also, da ist ja so ein Hype. Selbst bei den Kleinen. Ich verstehe es nicht", erklärte die Podcasterin genervt.

Offenbar scheint die Begeisterung für die Labubu-Figuren eine Vielzahl von Eltern zu betreffen. Einige berichteten, wie schwer es sei, ein Exemplar dieser beliebten Plüschtiere zu ergattern, während andere sich über die nicht endende Begeisterung ihrer Kinder amüsierten. Eine Userin schrieb beispielsweise: "Da darfst du dich glücklich schätzen, dass du das Set überhaupt besorgen konntest. Ich hänge hier fast täglich erfolglos im Onlineshop." Die Nachfrage scheint also groß zu sein, und die Kommentare verdeutlichen den humorvollen, aber zugleich genervten Umgang vieler Eltern mit diesem Trend.

Für all den Trubel um die Plüschtiere dürfte Anna-Maria als achtfache Mutter wohl eigentlich gar keine Zeit haben. Besonders die Drillinge, die im November 2021 geboren wurden, halten die Influencerin und ihren Ehemann Bushido (46) auf Trab. Vor Kurzem beendeten die Kleinen ihr erstes Jahr im Kindergarten und bereiten sich nun eifrig auf die Vorschule vor. Als stolze Mutter feierte Anna-Maria diesen Meilenstein öffentlich.

ActionPress, Instagram Anna-Maria Ferchichi

ActionPress Labubu-Plüschfigur

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, November 2023