Stressiger Alltag: So schaltet Sarah Engels am besten ab

Sarah Engels (32) hat einen Weg gefunden, in ihrem oft hektischen Alltag abzuschalten. Neben ihrer Musikkarriere, der Promotion für ihr neues Album und ihren Auftritten in verschiedenen TV-Shows und auf Events bleibt die Sängerin zu Hause für ihre Familie voll präsent. Im Interview mit Promiflash beim Lascana Summer Club berichtet sie, dass sie beim Betreten ihres Hauses sofort den "Schalter" umlegt. "Ich bin wie die Putzfrau, mache die Haare hoch, starte die Waschmaschine und los gehts", erklärt sie mit einem Lächeln und fügt hinzu: "Ja, ich liebe Putzen."

Sie betont, dass ihr der Übergang von ihrem Bühnen-Ich zur privaten Sarah leichtfällt. Die DSDS-Bekanntheit schwärmt im Gespräch mit Promiflash: "Wenn man bei mir zu Hause reinkommt und man hat diese zwei Kinder und einen tollen Ehemann da stehen, dann geht das von alleine." Ihr Partner Julian (32) macht sie auch darauf aufmerksam, wenn sie zu sehr in ihrem Job und der Welt von Social Media versinkt. "Da bringt mein Mann mich immer wieder zur Realität. Also, wenn die Schlagzeilen wirklich überhandnehmen, dann sagt er: 'Schatz, leg das Handy weg. Mach das aus, weil unser Leben ist hier. Und das ist die Realität. Das andere kannst du einfach ausschalten.' Und dann ist es weg", schildert sie.

Trotz ihrer Stärke muss auch Sarah mit den dunklen Seiten des Promi-Lebens umgehen. In der digitalen Welt ist sie immer wieder Angriffen und Hass ausgesetzt, was sie in der Vergangenheit bereits offen thematisierte. Ihr unverzichtbarer Anker inmitten des Trubels ist dabei ihre Ehe und ihre Familie, wie sie Promiflash erklärt. Sarah ist Mama von Sohn Alessio (10) mit ihrem Ex Pietro Lombardi (33) sowie der kleinen Solea (3), die sie 2021 mit Julian bekam. "Wir haben alles und sind so, so glücklich. Das müssen wir niemandem beweisen. Das ist einfach für uns", betont sie.

Getty Images Sarah Engels, Sängerin

Getty Images Julian und Sarah Engels, Dezember 2024

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea

