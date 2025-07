Andrej Mangold und Annika feiern Comeback auf Red Carpet

Andrej Mangold (38) und Annika Jung strahlen um die Wette! Anfang Juni wurde bekannt, dass der Ex-Bachelor und die Influencerin ihrer Beziehung eine zweite Chance geben. Nun zeigten sich die beiden Turteltauben erstmals wieder gemeinsam vor Fotografen beim Lascana Summer Club Event in Berlin. In farblich perfekt abgestimmten Outfits posierten sie eng umschlungen und lachten glücklich in die Kameras. Der einstige Rosenkavalier wählte ein beigefarbenes Hemd zur weißen Hose, während Annika ein beigefarbenes Top mit einem eleganten Rock kombinierte, der durch seinen Schlitz für einen besonderen Hingucker sorgte.

Annika und Andrej trennten sich im Februar dieses Jahres. Viele Monate kursierten Gerüchte über eine Affäre der Beauty. Nachdem sich die zwei wieder angenähert hatten, erklärte die Münchnerin in ihrem gemeinsamen Podcast "No Mercy – keine Gnade": "Ich spreche hier nicht von einer Affäre mit Sex oder irgendetwas Körperlichem. Wir wissen alle, man kann auch auf einer anderen Ebene Grenzen in einer Beziehung überschreiten." Nur durch offene Kommunikation und Einsicht auf ihrer Seite sei die Partnerschaft mit Andrej noch zu retten gewesen.

Für den Realitystar spielte es eine wichtige Rolle, dass kein physischer Betrug stattgefunden hatte. "Sonst wäre ich auch komplett raus gewesen. Das ist eine Grenze, die wir uns beide gesetzt haben", machte er in einer Folge ihres Podcasts deutlich. Durch ihre Erzählungen haben Annika und Andrej ihre Fans neugierig gemacht, zu erfahren, was genau vorgefallen ist. Doch weder der ehemalige Basketballspieler noch die Netz-Bekanntheit wollen Details zu diesem Thema verraten.

Andrej Mangold und Annika Jung, Juli 2025

Annika Jung im April 2025

Andrej Mangold, TV-Persönlichlkeit