Ohne Jimi: Sie sollen die "Forsthaus Rampensau"-Promis sein

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel der Reality-Show Forsthaus Rampensau haben begonnen. Aber welche Promis ziehen diesmal in das Format? Wie Bild erfahren haben will, gehören beispielsweise die Realitystars Eva Benetatou (33) und Walentina Doronina (25) zum diesjährigen Cast. Weitere Teams sind unter anderem das Vater-Sohn-Duo Frank und Maurice Dziwak (27), Trash-TV-erfahrene Kandidaten wie Sarah Knappik (38) mit einer noch unbekannten Begleitung sowie das Influencer-Duo Gina Beckmann (25) und Leon Content (24). Außerdem sollen die Make Love, Fake Love- Boys Oliver Ginkel und Paul mit von der Partie sein sowie Marc-Robin Wenz und Henna. Zudem stoßen Sebastian "C-Bas" Meichsner und Christos "Chris" Manazidis zu den Kandidaten.

Ursprünglich war geplant, dass Jimi Blue Ochsenknecht (33) zusammen mit Yeliz Koc (31), seiner Ex-Freundin und Mutter seines Kindes, als Kandidaten-Duo antritt. Doch kurz vor Beginn des Projekts sorgte Jimi für einen Paukenschlag: Der Schauspieler wurde wegen einer offenen Hotelrechnung über rund 14.000 Euro festgenommen. Nach ihm war per europäischem Haftbefehl gesucht worden. Während Jimi ausfällt, ist Yeliz dennoch mit von der Partie. Sie hat sich laut dem Magazin eine neue Partnerin ins Boot geholt: Dilara Kruse, die Ehefrau von Ex-Nationalspieler Max Kruse (37).

Dilara, die durch ihre Teilnahme an Promi Big Brother bereits Erfahrung im Reality-TV gesammelt hat, ist schon seit Jahren eng mit Yeliz befreundet. Gemeinsam treten die beiden Frauen nun als Team in der Show an. Mit ihrem Reality-Talent und ihrer eingespielten Freundschaft wollen sie sich gegen die harte Konkurrenz durchsetzen. Für Jimi bedeutet dies, dass er nicht nur einen Showauftritt, sondern möglicherweise auch eine Gelegenheit zur Rehabilitation im Rampenlicht verpasst hat. Dilara und Yeliz hingegen versprechen, die Show gemeinsam mit einer ordentlichen Portion Humor und Wettbewerbseifer aufzumischen.

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse und Yeliz Koc, Reality-TV-Stars

Instagram / walentinadoroninaofficial Evanthia Benetatou und Walentina Doronina, Dezember 2024

maurice_dziwak Maurice Dziwak, Realitystar

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

Instagram / hennschka Henna, Reality-TV-Bekanntheit

Andreas Rentz / Getty Images Chris Manazidis, YouTuber

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Oliver Ginkel

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Paul