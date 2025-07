Schwangere Rihanna versteckt ihren wachsenden Babybauch

Rihanna (37) wurde am Mittwochabend beim Einkaufsbummel in Paris gesichtet. Die Sängerin und Unternehmerin, die derzeit ihr drittes Kind erwartet, war in einem bequemen Look unterwegs: Sie trug einen schwarzen Hoodie, dazu blaue, gestreifte Pyjamahosen, weiße Turnschuhe und eine gelbe Handtasche. Die "Diamonds"-Interpretin besuchte die Dior-Boutique auf der noblen Avenue Montaigne und schien das Shopping mit strahlendem Lächeln sichtlich zu genießen. Eigentlich ist die Musikerin dafür bekannt, ihre Schwangerschaftskurven zu betonen, doch an diesem Abend entschied sie sich für einen lässigeren Look, der ihren Bauch gekonnt verschwinden ließ.

Ihre aktuelle Pariser Shoppingtour ist nicht der einzige Termin, den Rihanna auch als werdende Mama stilvoll wahrnimmt. Erst kürzlich war Rihanna gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky (36) bei der Dior Homme Modenschau im Rahmen der Paris Fashion Week gesehen worden. Rihanna unterstützte Rocky außerdem bei seiner AWGE-Show und besuchte diese mit ihrem gemeinsamen Sohn Riot (1).

Das berühmte Paar hat neben dem 22 Monate alten Riot noch einen weiteren Sohn: den dreijährigen RZA (3). Wie Rocky vor wenigen Tagen andeutete, könnte bald ein kleines Mädchen die Familie komplett machen. Bei der Weltpremiere des neuen "Schlümpfe"-Films wurde der Rapper von Entertainment Tonight gefragt, ob er und Rihanna das Mädchen bekommen, auf das sie gewartet haben. "Das ist es, Mann, das ist es", antwortete der 36-Jährige eindeutig.

Anzeige Anzeige

ActionPress Rihanna im Juli 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Rihanna, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Mai 2025