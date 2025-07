Mike und Leylas Hochzeit: Deshalb trugen viele Gäste Schwarz

Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29) haben sich in Heidelberg standesamtlich das Jawort gegeben – und das auf eher außergewöhnliche Weise. Die beiden Reality-Stars sorgten mit ihrem extravaganten Dresscode sowie der Farbwahl ihrer Hochzeit für Aufsehen. Ganz in Schwarz und Weiß erstrahlten die Gäste, die sich dabei ganz an die Wünsche des Brautpaars hielten, wie Bild berichtete. "Eleganter geht's kaum", muss sich wohl so mancher gedacht haben, als vor allem die Mütter von Mike und Leyla in weißen Kleidern auffielen. Ein echter Hingucker: Die Farbe Rot fand sich vor allem in Leylas Brautstrauß und Mikes Anzugdetails wieder.

Laut Hochzeitsplanerin Sarah-Cathrin Schmidt war der Dresscode wohlüberlegt. "Der Dresscode wurde bewusst gewählt, um der standesamtlichen Trauung einen besonders eleganten Rahmen zu verleihen", erklärte sie im Gespräch mit dem Newsportal und betonte, dass es den Gästen freistand, ganz in Weiß, Schwarz oder einer Kombination aus beidem zu erscheinen. Für das Paar selbst war es allerdings die Liebe, die sich in sattem Rot widerspiegelte – zum Beispiel auf der opulenten Hochzeitstorte. Fans können sich zudem auf das nächste Highlight freuen, denn Ende August soll es ein weiteres großes Fest in Italien geben. Auch dort wird es definitiv alles andere als traditionell zugehen. Während Leyla in einem weißen Kleid mit verspielter Schleppe ihre Gäste begeisterte, trug Mike einen weißen Smoking mit auffälligen roten Samtakzenten.

Damit sorgten sie bei ihren Fans für gemischte Gefühle. Das Paar lernte sich erst 2024 unter nicht gerade romantischen Bedingungen im Dschungelcamp kennen und lieben. Auch wenn sie auf Turbulenzen in ihrer vergleichsweise noch jungen Beziehung blicken, bauschten sie die standesamtliche Trauung als mediales Großereignis mit Live-Übertragung und anschließender Doku auf. Nach dem großen Event schmieden die ehemaligen Promi Big Brother-Kandidaten bereits große Pläne. Neben dem Wunsch nach Kindern steht vielleicht auch ein Umzug im Raum. "Ja, wir wollen irgendwann auswandern. Wir wissen nur noch nicht, wohin", erklärte die Brünette kürzlich online. Ob es sie – wie ihre Erzfeindin, Mikes Ex-Flirt Kim Virginia Hartung (30) – nach Dubai zieht, ließ sie jedoch offen.

Instagram / filiz_koc_rose Mike Heiter und Leyla Lahouar im Juli 2025

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Juni 2025

Collage: Instagram / kimvirginiaa, Getty Images Collage: Kim Virginia Hartung, Leyla Lahouar und Mike Heiter