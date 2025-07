Stylishste Schwangere? Rihannas coolste Babybauch-Looks

Rihanna (37) ist derzeit in freudiger Erwartung ihres dritten Nachwuchses. Die Sängerin nutzt ihre Schwangerschaften immer wieder, um stilistische Statements zu setzen. Sie hatte bereits bei der Met Gala Anfang Mai alle überrascht, indem sie ihre frohe Botschaft mit einem figurbetonten Outfit enthüllte. Ihre unverwechselbare Kombination aus High Fashion und Schwangerschaftslook setzt seit ihrer ersten Schwangerschaft im Jahr 2022 neue Maßstäbe. Sei es mit Crop Tops, durchsichtigen Kleidern oder mutigen Farben – die Sängerin zeigt, dass auch werdende Mütter ihren individuellen Stil beibehalten können.

Rihanna hat einmal mehr bewiesen, dass sie die unangefochtene Königin der Schwangerschaftsmode ist. Anlässlich der Paris Fashion Week zeigte sie sich in einem aufregenden Lagenlook, der auf einem einfachen weißen Hemd und einer grauen Anzughose aufbaute. Mit einer mintgrünen Weste und einer Steppjacke mit schwarzem Blumenmuster auf der Außenseite und einem hellblauen und braunen, kontrastierenden Floralmuster auf der Innenseite komplettierte sie den Look. Auch beim internationalen Auftritt zur Premiere des Films "Die Schlümpfe", in dem sie als Produzentin agiert und Smurfette ihre Stimme leiht, zog die 37-Jährige alle Blicke auf sich. In einem maßgeschneiderten Chanel-Ensemble in himmelblau setzte sie die nächste Stilmarke ihrer dritten Schwangerschaft und stellte ihre wachsende Wölbung in einem transparenten Oberteil zur Schau.

Doch nicht nur Rihannas fabelhafter Look war bei der "Die Schlümpfe"-Premiere in Brüssel Gesprächsthema. Auch ihr Partner A$AP Rocky sorgte für Aufsehen, als er im Interview mit Entertainment Tonight anscheinend versehentlich das Babygeschlecht ausplauderte. Als Moderator Kevin Frazier fragte: "Ist das das Mädchen, auf das ihr gewartet habt?", antwortete der Rapper strahlend: "Das ist es, Mann, das ist es." Mit einer Schlumpfine-Puppe in der Hand legte er noch nach: "Genau hier, du weißt schon, was ich meine." Die Sängerin blieb zu den Bemerkungen ihres Partners charmant zurückhaltend und lässt die neugierigen Fans damit weiter rätseln.

Getty Images Rihanna bei der Met Gala, Mai 2025

Getty Images Rihanna bei der Paris Fashion Week, Juni 2025

Getty Images Rihanna bei der "Die Schlümpfe"-Weltpremiere, Juni 2025