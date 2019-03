Ihre "The Nicki Wrld Tour" steht einfach unter keinem guten Stern! Bereits ihr zweites Konzert Ende Februar in der Slowakei musste Nicki Minaj (36) aufgrund von technischen Problemen vorzeitig beenden. Auch die weiteren Konzerthallen scheinen mit ihrer aufwendigen Bühnenshow offenbar überfordert zu sein: Die "Super Bass"-Interpretin musste nun erneut einen Gig in letzter Minute absagen und verärgerte damit ganz schön die anwesenden Fans!

Nur drei Stunden vor Konzertbeginn am Samstag in Frankreich erreichte den wartenden Besuchern die ärgerliche Nachricht und diese reagierten alles andere als erfreut – aufgebracht riefen sie den Namen von Nickis Rivalin Cardi B (26). Bei den beiden Musikern herrscht seit Monaten ein Zickenkrieg: Cardi B soll bei einem Event im vergangenen Herbst auf ihre Rap-Kollegin losgegangen sein, nachdem diese sie als schlechte Mutter bezeichnet hatte. Einen Tag nach der Konzertabsage entschuldigte sich die 36-Jährige in einem Instagram-Video bei ihren Anhängern: "Leute, es ist nicht in meinem Interesse, nicht aufzutreten und Geld zu verlieren und meine Fans zu verärgern. Ich liebe es, für meine Fans zu spielen", meinte sie.

Weiter erklärte die Rapperin, dass die beiden Städte, in denen es technische Probleme gab, Orte seien, in denen sie zum ersten Mal auftreten wollte. Die Veranstaltungshallen hätten einfach nicht die Mittel gehabt, ihre Bühnenshow zu unterstützen – erst kurz vor Beginn des Auftritts sei sie darüber in Kenntnis gesetzt worden.

Getty Images Nicki Minaj bei den MTV EMAs 2018

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj, Rapperin

Getty Images Nicki Minaj bei den MTV EMAs 2018

